Göle uçan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

3 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Samsun Bafra'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Samsun Bafra'da karayolunda seyir halinde olan bir kamyonetin sürücü henüz belinemeyen nedenle kontrolünü kaybetti. Karayolunda savrulan kamyonet yoldan çıkarak, kenarda bulunan Derbent Baraj Gölü’ne uçtu.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis, 112 sağlık personeli ve kurtarmak ekipleri sevk edildi.

Feci trafik kazasında kamyonet içinde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Kurtarma ekipleri 3 kişinin cesedine ulaştı. Yaralı olarak kurtulan kişi ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.