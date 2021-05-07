Gökyüzünde sıra halinde görünen cisimler ne? Bu akşam Gökyüzündeki ışıklar nedir?

Gökyüzünde sıra halinde beliren cisimler sosyal medyanın da gündemine oturdu. Birçok sosyal medya kullanıcısı gökyüzündeki bu ışıkların sebebini de araştırmaya başladı. Uzmanlardan konu ile alakalı ise henüz bir açıklama gelmedi. İşte gökyüzünde beliren o görüntüler..

Ayrıca 29 Nisan 2020 yılında da buna benzer bir gökyüzü olayı yaşanmıştı. Dünyaca ünlü iş adamı olan Elon Musk’ın hızlı intenet erişim amacı ile inşa edilen bir uydu takım yıldızı olan ‘’ Starlink’’e ait olduğu yönünde söylenen uydu serisi Mardin Mazıdağı ilçesinden de görülmüş ve söz konusu uydu serisinin görüntüleri bir vatandaş tarafından da kayda alınmıştı.