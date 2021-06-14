İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Gökyüzü turuncuya bulandı

Antalya’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bulunan ve kimyasallar maddelerin üretildiği bir fabrikada nitrik asidin bulunduğu tankta başlayan kimyasal sızıntı ile birlikte sızan nitrik asitin hava ile karışmasıyla biranda gökyüzü turuncuya büründü.

14 Haziran 2021 Pazartesi 01:35
Gökyüzü turuncuya bulandı
Takip Et:

Antalya’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi sınırları içerisindeki bulunan OSB 1. Kısımda bulunan sıvı temizlik kimyasallarının üretildiği bir fabrikada kimyasal madde sıkıntısı gerçekleşti. Sıkıntının ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda OSB itfaiyesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye intikal ettikleri sırada kimyasal gaz sızıntısı havayla karışmaya başladı. Ekiplerin araştırmaları sonucunda fabrika içerisinde bulunan 10 tonluk bir kireç çözücünün ham maddesinde kullanılan nitrik asit tankından kaynaklandığını tespit edildi. Bölgeye intikal eden Jandarma ekipleri, güvenlik amaçlı fabrikanın bulunduğu sokağı kapattı. Ekipler nitrik asidin yayılmasını önlemek amacıyla soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları ile  sıkıntı kısa sürede kontrol altına alındı. 30 kişinin çalıştığı fabrikanın olay esnasında kapalı olması olası bir faciayı önledi.

Gökyüzü turuncuya büründü

Öte yandan sızıntı anında çevredekilerin olayı cep telefonları ile kaydetmesiyle havayla karışan sitrik asidin, gökyüzünü turuncuya bürüdüğü o anlar kaydedildi. Ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 14.06.2021 01:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKimyasal Madde Sıkıntısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?
Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?
Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?
Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?
Geçmiş namazlar nasıl kılınır? Geçmiş namazların kazası nedir?
Geçmiş namazlar nasıl kılınır? Geçmiş namazların kazası nedir?
Teravih namazı nasıl kılınır?
Teravih namazı nasıl kılınır?

Popüler Haberler

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Aylin Aras kimdir?
TJK 15 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2021
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
Maraşlı dizisinin çekildiği yer neresi? Maraşlı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarı ne zaman hangi gün saat kaçta?
11 Haziran 2021 Cuma TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?
Akrep dizisi Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir?
Sol Yanım dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Sol Yanım dizisi izlendi mi tutuldu mu?
15 Haziran 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
15 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
HES kodu neden gelmiyor? HES kodu alma işlemleri
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.