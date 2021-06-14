Gökyüzü turuncuya bulandı

Antalya’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi sınırları içerisindeki bulunan OSB 1. Kısımda bulunan sıvı temizlik kimyasallarının üretildiği bir fabrikada kimyasal madde sıkıntısı gerçekleşti. Sıkıntının ihbar edilmesi ile olay yerine çok sayıda OSB itfaiyesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye intikal ettikleri sırada kimyasal gaz sızıntısı havayla karışmaya başladı. Ekiplerin araştırmaları sonucunda fabrika içerisinde bulunan 10 tonluk bir kireç çözücünün ham maddesinde kullanılan nitrik asit tankından kaynaklandığını tespit edildi. Bölgeye intikal eden Jandarma ekipleri, güvenlik amaçlı fabrikanın bulunduğu sokağı kapattı. Ekipler nitrik asidin yayılmasını önlemek amacıyla soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları ile sıkıntı kısa sürede kontrol altına alındı. 30 kişinin çalıştığı fabrikanın olay esnasında kapalı olması olası bir faciayı önledi.

Gökyüzü turuncuya büründü

Öte yandan sızıntı anında çevredekilerin olayı cep telefonları ile kaydetmesiyle havayla karışan sitrik asidin, gökyüzünü turuncuya bürüdüğü o anlar kaydedildi. Ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.

