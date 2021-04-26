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Gökyüzü neden pembe, neden mavi olur?

Gökyüzünün neden mavi göründüğü son günlerde merak ediliyor. Pek çok kişi, Gökyüzü neden pembe, neden mavi olur? sorularını araştırıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 03:19
Gökyüzü neden pembe, neden mavi olur?
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Gökyüzünün genelde mavi renkte olduğu görülse de bazı durumlarda rengi pembeye dönmektedir. Son günlerde gökyüzünün renginin pembe olması ile birlikte pek çok kişi bu durumun neden kaynaklandığı araştırmaya başladı.

Gökyüzünün pembe olmasının sebebi özellikle büyük şehirlerde havanın kirliliği nedeniyle bu renge bürünmektedir. Yüksek basıncın olduğu bölgelere hava kirliliği de eklendiği zaman mor ışığa bir filtre olur ve gökyüzünün pembe görünmesini sağlar.

Mavi ışık mor renge göre daha görünür bir renk olmasına rağmen kirlilik, yüksek basınç ve diğer durumlar birleştiği zaman gökyüzü pembe görünmektedir. Ayrıca akşamüzerinde gökyüzünün kırmızı renge bürünmesinin temel nedeni güneştir.

Gökyüzü neden mavi olur?

Gökyüzünün mavi olmasının nedeni yüksek bir frekansa sahip mavi rengin görüş alanının yönlendirilmesi ve Rayleigh dağılımının temel sonucudur. Mavi, kırmızıdan daha yoğun bir renk olması nedeniyle gökyüzünü kaplar ve güneşin kırmızı görünmesini sağlar.

Gökyüzü neden pembe olur?

Kırmızı, turuncu ve pembe bulutlar tamamen gün doğumu ve gün batımında meydana gelmektedir. Temel nedeni güneş ışıkları olurken güneşin ufukla arasında 10 derecelik bir açıdan küçükse gökyüzü daha kırmızı görünür. Bulutlar da kırmızı rengi bir bakıma soğurarak gökyüzünün tamamı ile kırmızı veya pembe görünmesine neden olur. Kızılötesi bölgelerde ise güneş daha koyu renklerde görünmektedir. Bunun nedeni ise bulutların solar radyasyonları emmesinden kaynaklanmaktadır.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 03:19
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GökyüzüPembeMaviNeden Olur
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