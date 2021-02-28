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Göktaşı nedir? Meteor düşmesi olayı nedir? Göktaşı neden düşer?

Türkiye gündeminde yer alan ve pek çok ilde görüldüğü iddiaları olan meteorun ne olduğu ve ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Uzaydan Dünyanın yüzeyine düşen maddelerin genel adına verilen Meteor ne? Meteor yani Göktaşı düşmesi neden oluyor, ne anlama geliyor?

28 Şubat 2021 Pazar 17:40
Göktaşı nedir? Meteor düşmesi olayı nedir? Göktaşı neden düşer?
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Dün gece gökyüzünden yeryüzüne doğru hızlı bir şekilde iniş yaparak karaya temas etmesi sonucunda büyük bir ışıma oluşturan esrarengiz bir ışık topu görüldü. Bu görüntüler sosyal medyanın gündemine otururken, görüntülerin göktaşı yani meteor olduğu iddia edildi. Söz konusu görüntüler sonrasında ise vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

Bütün Türkiye’de dün akşam Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır gibi pek çok ilde görülen meteor görüntüleri konuşulmakta. Sosyal medya aracılığı ile yayılan görüntülerde bir ışık hüzmesinin hızlıca gökten yeryüzüne indikten sonra kara ile temas etmesi ile büyük bir ışıma meydana geldiği görülmekte.

Meteor (Göktaşı) ne, ne anlama geliyor?

Türkiye gündeminde yer alan ve dün akşam sıralarında yaşanan meteor yani göktaşı düşmesine ait görüntüler sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. Gece saatleri sırasında yayınlanmış olan video sosyal medyanın gündemine otururken iddialar Trabzon ilinde meteor (Göktaşı) görüldüğü ve başka illerin de bunu fark ettiği yönünde oldu.

Türkiye’ye Meteor (Göktaşı) düştü iddiası gündeme oturdu!

Dün akşam saatlerinde Türkiye’ye gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü görüldü. Göktaşı olarak değerlendirilen cisim; Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ile Ardahan gibi iller başta olacak şekilde pek çok ilde kendini gösterdi. O anları da Bingöl – Genç karayolunun 8. km’sinde araç ile seyir halinde devam eden 19 yaşındaki Veysel Sönmez isimli vatandaş cep telefonunun kamerası ile tesadüf eseri kayda aldı. Genç ilçesinde haftalık yayın yapmakta olan bir gazetede stajyerlik yapan Sönmez, söz konusu anları anlattı. İlçeye döndüğü sırada gökyüzünde aleve benzeyen bir cisim gördüğünü söyleyen Sönmez, sonrasında bu cismin Göktaşı olduğunu öğrendiğini ve bu cismin Bingöl’e düşmüş olduğunu belirtti.

Meteor (Göktaşı) ne?

Gökyüzünde görülen cismin Meteor düşmesi olduğu iddialarından sonra, meteor ile meteor düşmesi kelimeleri yeniden gündem oldu. Göktaşları kimi zaman Dünya atmosferine giriş yapar. Atmosfere giriş yapan Göktaşlarına ise Meteor deniliyor. Genel olarak kum tanesi ile çakıl taşı arasında bir büyüklüğe sahip olan Meteorlar atmosferde yanar.

Meteor düşmesi neden oluyor, ne anlama geliyor?

Objeler, Dünya atmosferine giriş yaptıkların an itibari ile sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu ile ısınırlar ve bu ısınmadan sonra söz konusu ısıyı yaymaya başlarlar. Bu sayede Meteora dönüşerek ateş topu oluştururlar. Bunlar, Kayan Yıldız olarak da bilinmektedirler. En parlak olanlarına astronomlarca “Bolit” deniliyor. Göktaşlarının atmosferi asarak bıraktıkları etkiler kendi içlerinde çok çeşit gösteriyor. Jeologlara göre, Bolitler krater oluşturacak kadar büyüklüğe sahip Meteorlardır. Dünya atmosferine yıllık ortalama birkaç bin Göktaşı girmektedir. Fakat bunların 500 kadarı buharlaşmaya uğramadan yere Göktaşı olarak düşmektedir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 17:40
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