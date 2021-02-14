Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

’nin yaptığı açıklamalara göre 14-15 Şubat tarihindevedüzenlenemeyecek.bölgesinde görülen yoğun yağmur vesebebiyle feribot seferleri bir süreliğine kapalı olacak. Bu iki adada ve çevrelerinde görülen fırtına yüzünden bu adalara deniz yoluyla ulaşım kapatıldı. Diğer feribot seferlerinin ise bir tehlike teşkil etmediği ve devam edeceği bildirildi. İptal edilen feribot seferleri açıklamalarında önemli olanın bizim can güvenliğimiz olduğu vurgulandı.