İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege’de görülen yoğun fırtına nedeniyle deniz ulaşımları imkansız hale geldi. Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi.

14 Şubat 2021 Pazar 14:42
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
Takip Et:

GESTAŞ AŞ’nin yaptığı açıklamalara göre 14-15 Şubat tarihinde Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri düzenlenemeyecek. Kuzey Ege bölgesinde görülen yoğun yağmur ve fırtına sebebiyle feribot seferleri bir süreliğine kapalı olacak. Bu iki adada ve çevrelerinde görülen fırtına yüzünden bu adalara deniz yoluyla ulaşım kapatıldı. Diğer feribot seferlerinin ise bir tehlike teşkil etmediği ve devam edeceği bildirildi. İptal edilen feribot seferleri açıklamalarında önemli olanın bizim can güvenliğimiz olduğu vurgulandı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 14:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuzey EgeGökçeadaBozcaadaGESTAŞ AŞFeribot SeferleriFırtına
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Karısına kızdı kendini bıçakladı
Karısına kızdı kendini bıçakladı
Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!
Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!
Manisa’da çocuklar ailelerinden izinsiz traktör turu attılar
Manisa’da çocuklar ailelerinden izinsiz traktör turu attılar
Çalışanına şiddet uyguladıktan sonra tecavüz ile tehdit eden patron serbest bırakıldı!
Çalışanına şiddet uyguladıktan sonra tecavüz ile tehdit eden patron serbest bırakıldı!
Kastamonu'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu!
Kastamonu'da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu!

Popüler Haberler

Blu Tv yeni dizisi: Doğu! Doğu dizisinin konusu ne?
Hercai dizisindeki Azra karakteri kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Sadakatsiz Serap kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir?
Exxen’in yeni dizisi: Ölüm Zamanı
EDHO Doğan baba kimdir? Kimsesiz Yaşar'ın babası Doğan baba kimdir?
Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Kefaret devam eder mi?
Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı kimdir?
Sol Yanım dizisi başka kanala geçer mi, neden final yapıyor?
Doğduğun Ev Kaderindir Ali Rıza Dayı gerçek ismi ve hakkında merak edilenler
Hercai Azra Kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Engellilere kredi veren bankalar ve şartları
A101 iş başvurusu nasıl yapılır? İş başvurusunda aranan şartlar
Eşkıya Şahin Ağa öldü mü, diziden ayrıldı mı? Turgay Tanülkü Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda mı etti?
TOGG üretiminden sorumlu olan Murat Akdaş kimdir?
TTNET arıza kaydı oluşturma, arıza kaydı sorgulama ve sonuç öğrenme işlemleri
Maraşlı Oğuz kimdir? Mert Ateş kimdir?
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Hz. Yusuf dizisi nerede çekildi?
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz doğum tarihi
Ex Aşkım dizisi oyuncuları belli oldu mu?
Maraşlı dizisi Celal’in düşmanları kim? Celal'in eski hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.