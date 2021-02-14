Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

14 Şubat 2021 Pazar 14:42
GESTAŞ AŞ
’nin yaptığı açıklamalara göre 14-15 Şubat tarihinde Gökçeada
ve Bozcaada feribot seferleri
düzenlenemeyecek. Kuzey Ege
bölgesinde görülen yoğun yağmur ve fırtına
sebebiyle feribot seferleri bir süreliğine kapalı olacak. Bu iki adada ve çevrelerinde görülen fırtına yüzünden bu adalara deniz yoluyla ulaşım kapatıldı. Diğer feribot seferlerinin ise bir tehlike teşkil etmediği ve devam edeceği bildirildi. İptal edilen feribot seferleri açıklamalarında önemli olanın bizim can güvenliğimiz olduğu vurgulandı.
Son Güncelleme: 14.02.2021 14:42
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