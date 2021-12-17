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Göç uzmanı nasıl olunur? Göç uzmanları ne kadar maaş alıyor?

Türkiye’de son dönemlerin ilgi çeken mesleklerinden olan göç uzmanları bir çok kişinin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Peki Göç uzmanı nasıl olunur? Göç uzmanları ne kadar maaş alıyor? İşte konu hakkında merak edilenler…

17 Aralık 2021 Cuma 13:24
Göç uzmanı nasıl olunur? Göç uzmanları ne kadar maaş alıyor?
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Türkiye’de insanların son zamanlarda hakkında en çok araştırma yaptığı konular arasında göç uzmanlığı da bulunuyor. Farklı çalışma şartlarıyla oldukça ilgi çeken bu meslek hakkında bilgi elde edinmek isteyen kişiler intenet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Göç uzmanı nasıl olunur? Göç uzmanı ne kadar maaş alıyor?

Göç Uzmanı Nasıl Olunur?

Göç uzmanı olmak için kişiler kendilerine en yakın göç uzmanına danışarak başvuru hakkında bilgiler edinebilir. Göç uzmanı olmak için lisans eğitimi almak yeterlidir.

Göç Uzmanı Ne Kadar Maaş Alıyor?

Göç uzmanlarının aldığı ücret de insanların merak ettiği konular arasında yer almaktadır. 2021 yılında göç uzmanı yardımcısı olarak görevine başlayan bir kişi 5.700 TL aylık ücret almaktadır. Üç sene sonra ise bu maaş 6.250 TL’ye yükselmektedir.

 


Son Güncelleme: 17.12.2021 13:24
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