Göç İdaresi'nden müjde! 1309 personel alımı yapacak

Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları

Başvuracak aday Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Aday, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. Maddede belirlenen nitelikleri taşıyor olmalıdır.

Adayın kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir.

Süresi geçmiş olsa dahi herhangi bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezası almamış olmalıdır.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da askerlik ile ilişiği kesilmiş olmalıdır.

Adayın görevine devam etmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır.

Adayın görevini yerine getirmesine engel bir akıl hastalığı bulunmamalıdır.

Aday giriş sınavının yapılacağı yıl itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.

Adayın yapılacak olan güvenlik soruşturmasından olumlu yanıt almış olması gerekmektedir.

Yapılacak arşiv soruşturmasından olumlu yanıt almış olması gerekmektedir.

KPSS sınavından lise mezunları için KPSSP94 türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 türünden, lisans mezunları için KPSSP3 türünden en az 65 puan ve üzeri alınması gerekmektedir.

Yapılacak olan sözlü sınavdan olumlu sonuç alınması gerekmektedir.

Avukatlar için hukuk fakültesinden mezun olmak, barodan ve noterden onaylı avukatlık ruhsatına sahip olunmalıdır.

Sosyal çalışmalılar için sosyal hizmetler ya da sosyal çalışmalar lisans programlarından birinden mezun olunması gerekmektedir.

Destek personelleri için lise ve dengi bir okuldan mezun olmak, E sınıfı ehliyete sahip olmak, vardiyalı çalışma koşullarına uygun olmak, dış mekanda çalışmaya engel bir durumu olmamak

Koruma ve güvenlik görevlileri için en az lise ve dengi bir okuldan mezun olmak, güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, erkekler için en az 170 cm, kadınlar için en az 160 cm boya sahip olmak

Göç İdaresi personel alımı kadroları

Avukat

Sosyal çalışmacı

Destek personeli

Koruma ve güvenlik görevlisi

Personel alımı yapılacak şehirler ve kontenjanlar

Adana: 2 sosyal çalışmacı, 2 destek personeli

Ağrı: 2 destek personeli, 100 koruma ve güvenlik görevlisi

Ankara: 3 destek personeli, 1 avukat, 132 koruma ve güvenlik görevlisi

Antalya: 2 destek personeli, 20 koruma ve güvenlik görevlisi

Aydın: 2 destek personeli, 40 koruma ve güvenlik görevlisi

Balıkesir: 2 destek personeli, 60 koruma ve güvenlik görevlisi

Bursa: 2 destek personeli, 1 avukat, 40 koruma ve güvenlik görevlisi

Çanakkale: 2 destek personeli, 1 avukat, 52 koruma ve güvenlik görevlisi

Çankırı: 3 destek personeli, 1 avukat, 100 koruma ve güvenlik görevlisi

Edine: 2 destek personeli, 1 avukat

Erzurum: 4 destek personeli, 66 koruma ve güvenlik görevlisi

Gaziantep: 2 sosyal çalışmacı, 2 destek personeli, 1 avukat

Hatay: 2 sosyal çalışmacı, 2 destek personeli, 1 avukat

İstanbul: 4 sosyal çalışmacı, 8 destek personeli, 2 avukat, 160 koruma ve güvenlik görevlisi

İzmir: 3 destek personeli

Kayseri: 2 destek personeli

Kırklareli: 2 destek personeli

Kocaeli: 2 destek personeli, 1 avukat, 92 koruma ve güvenlik görevlisi

Kütahya: 2 destek personeli, 80 koruma ve güvenlik görevlisi

Malatya: 4 destek personeli, 120 koruma ve güvenlik görevlisi

Muğla: 1 destek personeli

Niğde: 1 sosyal çalışmacı, 2 destek personeli, 80 koruma ve güvenlik görevlisi

Samsun: 1 avukat

Sivas: 1 avukat

Şanlıurfa: 2 sosyal çalışmacı, 1 avukat

Van: 2 destek personeli, 2 avukat

Yozgat: 1 sosyal çalışmacı

Iğdır: 2 destek personeli, 80 koruma ve güvenlik görevlisi

Göç İdaresi personel alımı başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Göç İdaresi Teşkilatı’ndan sevindiren bir haber geldi. Teşkilat, taşrada ve merkezde çalışmaları için boş pozisyonlarına sözlü mülakat yolu ile 1309 personel alacak. Buiçin aday olacak kişilerin öncelikle başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor. Şartları taşıyan adaylar arasından sınav ile 1309 personel seçilecek ve pozisyonlara yerleştirilecek.

İlgili alana başvuru yapmak isteyen kişiler İçişleri Bakanlığı’nın resmi web sayfasından göç idaresi bölümüne giderek işlemlerini oradan yapabilirler. Başvuru yapacak kişiler intenet sitesinde paylaşılan belgeyi eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır. Başvurular yapıldıktan sonra sözlü sınav yapılacak ve bu sınavda başarı gösteren 1309 kişi ilgili pozisyonlara yerleştirilecektir.