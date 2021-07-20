Göç İdaresi'nden müjde! 1309 personel alımı yapacak

Göç İdaresi personel alımı başvuru şartları
- Başvuracak aday Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
- Aday, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. Maddede belirlenen nitelikleri taşıyor olmalıdır.
- Adayın kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir.
- Süresi geçmiş olsa dahi herhangi bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezası almamış olmalıdır.
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da askerlik ile ilişiği kesilmiş olmalıdır.
- Adayın görevine devam etmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalıdır.
- Adayın görevini yerine getirmesine engel bir akıl hastalığı bulunmamalıdır.
- Aday giriş sınavının yapılacağı yıl itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.
- Adayın yapılacak olan güvenlik soruşturmasından olumlu yanıt almış olması gerekmektedir.
- Yapılacak arşiv soruşturmasından olumlu yanıt almış olması gerekmektedir.
- KPSS sınavından lise mezunları için KPSSP94 türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 türünden, lisans mezunları için KPSSP3 türünden en az 65 puan ve üzeri alınması gerekmektedir.
- Yapılacak olan sözlü sınavdan olumlu sonuç alınması gerekmektedir.
- Avukatlar için hukuk fakültesinden mezun olmak, barodan ve noterden onaylı avukatlık ruhsatına sahip olunmalıdır.
- Sosyal çalışmalılar için sosyal hizmetler ya da sosyal çalışmalar lisans programlarından birinden mezun olunması gerekmektedir.
- Destek personelleri için lise ve dengi bir okuldan mezun olmak, E sınıfı ehliyete sahip olmak, vardiyalı çalışma koşullarına uygun olmak, dış mekanda çalışmaya engel bir durumu olmamak
- Koruma ve güvenlik görevlileri için en az lise ve dengi bir okuldan mezun olmak, güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, erkekler için en az 170 cm, kadınlar için en az 160 cm boya sahip olmak
Göç İdaresi personel alımı kadroları
- Avukat
- Sosyal çalışmacı
- Destek personeli
- Koruma ve güvenlik görevlisi
Personel alımı yapılacak şehirler ve kontenjanlar
- Adana: 2 sosyal çalışmacı, 2 destek personeli
- Ağrı: 2 destek personeli, 100 koruma ve güvenlik görevlisi
- Ankara: 3 destek personeli, 1 avukat, 132 koruma ve güvenlik görevlisi
- Antalya: 2 destek personeli, 20 koruma ve güvenlik görevlisi
- Aydın: 2 destek personeli, 40 koruma ve güvenlik görevlisi
- Balıkesir: 2 destek personeli, 60 koruma ve güvenlik görevlisi
- Bursa: 2 destek personeli, 1 avukat, 40 koruma ve güvenlik görevlisi
- Çanakkale: 2 destek personeli, 1 avukat, 52 koruma ve güvenlik görevlisi
- Çankırı: 3 destek personeli, 1 avukat, 100 koruma ve güvenlik görevlisi
- Edine: 2 destek personeli, 1 avukat
- Erzurum: 4 destek personeli, 66 koruma ve güvenlik görevlisi
- Gaziantep: 2 sosyal çalışmacı, 2 destek personeli, 1 avukat
- Hatay: 2 sosyal çalışmacı, 2 destek personeli, 1 avukat
- İstanbul: 4 sosyal çalışmacı, 8 destek personeli, 2 avukat, 160 koruma ve güvenlik görevlisi
- İzmir: 3 destek personeli
- Kayseri: 2 destek personeli
- Kırklareli: 2 destek personeli
- Kocaeli: 2 destek personeli, 1 avukat, 92 koruma ve güvenlik görevlisi
- Kütahya: 2 destek personeli, 80 koruma ve güvenlik görevlisi
- Malatya: 4 destek personeli, 120 koruma ve güvenlik görevlisi
- Muğla: 1 destek personeli
- Niğde: 1 sosyal çalışmacı, 2 destek personeli, 80 koruma ve güvenlik görevlisi
- Samsun: 1 avukat
- Sivas: 1 avukat
- Şanlıurfa: 2 sosyal çalışmacı, 1 avukat
- Van: 2 destek personeli, 2 avukat
- Yozgat: 1 sosyal çalışmacı
- Iğdır: 2 destek personeli, 80 koruma ve güvenlik görevlisi
Göç İdaresi personel alımı başvuruları nasıl yapılmaktadır?
İlgili alana başvuru yapmak isteyen kişiler İçişleri Bakanlığı’nın resmi web sayfasından göç idaresi bölümüne giderek işlemlerini oradan yapabilirler. Başvuru yapacak kişiler intenet sitesinde paylaşılan belgeyi eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır. Başvurular yapıldıktan sonra sözlü sınav yapılacak ve bu sınavda başarı gösteren 1309 kişi ilgili pozisyonlara yerleştirilecektir.
Son Güncelleme: 20.07.2021 04:59