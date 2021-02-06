Göbeklitepe'de görülen gizemli Metal Monolit nedir, üzerinde yazan yazının anlamı nedir? Metal blok Göbeklitepe'ye nasıl geldi?

Göbeklitepe Yakınlarında Gizemli Bir Metal Monolit Bulundu!

Göbeklitepe yakınlarında arazide Göktürk alfabesiyle, ‘Ay’ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak’ yazan bir metal blok yerleştirildi.

Şanlıurfa’da 12.000 yıllık geçmişiyle bilinen en eski anıtsal yapılardan biri olarak bilinen Göbeklitepe’nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerine üç metre uzunluğunda 45 cm genişliğe sahip metal bir blok bulundu.

Araziye dikili olan metal bloğu arazide gören mahalleli, durumu hemen Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın üzerine bölgeye intikal eden Jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blok üzerinde incelemeler yaptı.

Metal bloğun üzerinde Göktürk alfabesiyle “Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak.” yazıyor.

Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya’da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Netflix Mi Yaptı?

İlk önce ABD’de daha sonradan Romanya, Almanya ve daha pek çok ülkede görülen gizemli metal sütunların, Netflix için hazırlanan bir komedi şovunun parçası olduğu ortaya çıkmıştı. Göbeklitepe’deki monolitin de Netflix’İn işinin olduğu düşünülüyor.

Monolit dikilmesi konusu ile ilgili yayınlanan ‘Neden tüm dünyada monolitler yaptım?’ başlıklı videoda, Netflix’in komedi şovunun bir parçası olarak dünyadaki bazı yerlerde monolitler dikildiği belirtilmişti. Metal sütunlar ilk önce ABD, daha sonra Wight Adası, Almanya, Romanya gibi ülkelerde görülerek kısa bir zaman önce ortalardan kaybolmuştu.