Göbeklitepe metal bloğu kim koydu amacı ne? Göbeklitepe’deki metal blokta ne yazıyor?

Şanlıurfa ilinde 12bin senelik geçmişi ile ‘tarihin sıfır noktası’ olarak isimlendirilen Göbeklitepe’nin bulunduğu Örencik Mahallesindeki bir arazide metal bir blok bulundu.

“Ay’ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak’

Göbeklitepe’de sabah saatlerinde bölge halkı araziye dikilmiş bir metal blok buldu. Vatandaşlar ardından durumu jandarma ekiplerine bildirdiler. İhbar sonrası bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden gelen ekiplerde metal bloğu inceledi. Metal bloğun üstünde Göktürk alfabesi ile ‘Ay’ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak’ yazdığı öğrenildi. Metal bloğun araziye nasıl geldiği ve kimler tarafından dikildiğini bulmak için jandarma çalışmalar başlattı.

Daha önce benzer bir durumda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Romanya’da ortaya çıkmıştı.