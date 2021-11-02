Giyotin Makas İşçisi mesleğiyle ilgili merak edilenler

Giyotin Makas İşçisi; çeşitli metal malzemeleri ve metal parçalarını dilimleme, lazer kesimi yapma gibi işlemleri ürünün yapımına uygun olarak hazırlayan kişiler olarak görev yapmaktalar. Kendine özgü çalışma alanlarında bir tezgahta döşenmiş gerekli malzeme ve makinelerden oluşan araç gereçleri, müşterinin yapımını istediği şekle uygun olarak üretimini gerçekleştiriyorlar.
Meslekte çalışmak isteyen kişilerin eğitim düzeyinin ise ilköğretim olması yeterli olarak kabul ediliyor.
Son Güncelleme: 02.11.2021 02:07