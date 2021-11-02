Giyotin Makas İşçisi mesleğiyle ilgili merak edilenler

Giyotin Makas İşçisi; çeşitli metal malzemeleri ve metal parçalarını dilimleme, lazer kesimi yapma gibi işlemleri ürünün yapımına uygun olarak hazırlayan kişiler olarak görev yapmaktalar. Kendine özgü çalışma alanlarında bir tezgahta döşenmiş gerekli malzeme ve makinelerden oluşan araç gereçleri, müşterinin yapımını istediği şekle uygun olarak üretimini gerçekleştiriyorlar.

Giyotin Makas İşçisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar için mesleğin aylık geliri kaç TL merak ediliyor. Giyotin Makas İşçisi aylık geliri 5 bin 450 TL olarak belirleniyor. En düşük Giyotin Makas İşçisi 2 bin 286 TL olduğu açıklanıyor. Giyotin Makas İşçisi'nin en yüksek gelir seviyesi ise 8 bin 570 TL olarak belirleniyor.

Meslekte çalışmak isteyen kişilerin eğitim düzeyinin ise ilköğretim olması yeterli olarak kabul ediliyor.