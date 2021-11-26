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Giyim üretim depocusu ne kadar maaş alıyor?

Giyim üretim depocusu görev tanımı nedir? Giyim üretim depocusu ne iş yapıyor? Depocu aylık kazancı kaç TL olarak belirleniyor? Konuya ilişkin tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

26 Kasım 2021 Cuma 02:07
Giyim üretim depocusu ne kadar maaş alıyor?
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Giyim, tekstil malzemelerini depo eden ve bunların kontrollerini sağlayan sorumlu kişi, depocu olarak görev yapıyor. Depocu olarak çaklışan kişiler, aynı zamanda deponun azlık çokluğuna göre sayım yaparak deponun stok durumunu belirliyor. Kişi eğer depocu olarak çaklışmak istiyorsa onda en az ilköğretim mezunu olma şartı aranıyor.

Peki giyim üretim depocusu, ne kadar kazanıyor? 

Depocu maaşı aylık ortalama 3 bin 170 TL olarak belirleriniyor. En düşük depocu aylık kazancu 2 bin 286 TL olurken en yüksek depocu aylık geliri ise 4 bin 180 TL  şeklinde belirtiliyor. 


Son Güncelleme: 26.11.2021 02:07
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