Giyim mağazası açmak isteyenlere KOSGEB'ten destek

Birçok sektörde işletme açmak isteyen girişimcilere desteğini esirgemeyen KOSGEB, giyim sektörüne atılmak isteyen girişimcileri de unutmadı. Erkek, kadın, çocuk veya bebek alanlarında giyim mağazası açmak isteyen girişimcilere KOSGEB tarafından açılış desteği verilecek. Peki KOSGEB’in açılış desteğine başvurmanın şartları nelerdir?

KOSGEB’in Açılış Desteğine Başvurmanın Şartları Nelerdir?

Giyim mağazası açmak isteyen kişilerin KOSGEB’in açılış desteğinden faydalanması için bazı şartları karşılaması gerekmektedir. İşte o şartlar:

- T.C. vatandaşı olmak

- Daha önce KOSGEB’in açılış desteğinden faydalanmamış olmak

- Bankalar tarafından herhangi yasal takip cezası almamış olmak

- KOSGEB’in girişimcilik kurslarına katılarak sertifika almak

- Açılması planan mağazayla ilgili bir iş planı projesi hazırlamak

- KOSGEB’den ön onay almak

Tüm bu şartları sağlayan girişimciler KOSGEB’in 60 bin TL’ye varan açılış desteğinden faydalanabilmektedir.