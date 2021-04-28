Gittigidiyor Anneler Günü indirim kampanyası başladı

Türkiye’nin en büyük alışveriş siteleri arasında bulunan ve bünyesinde binlerce ürünü barındıranne özel indirim kampanyası başlattı. Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitesi olan Gittigidiyor Anneler Günü indirimleri başlıyor. Anneler günün yaklaşmasıyla birlikte Gittigidiyor anneler günü indirimlerini başlattı. Bu kampanya çerçevesinde 50 farklı kategoride milyonlarca üründe indirimler uygulanacak.

24 Mayısıs Anneler Günü yaklaşıyor. Anneler gününün yaklaşmasıyla birlikte birçok insan annesine bu özel günde hediyeler alarak onları sevindirmek istiyorum. Ancak uygun fiyatlı ve güzel bir hediye bulmak gerçekten zor. Evli çiftler kayınvalide, büyük anne, kız kardeş ve anneye hediye almak istiyor. Bu açıdan seçim yapmaları gerçekten zor oluyor. Ancak Gittigidiyor üzerinden Anneler Günü için yüzlerce ürün üzerinden uygun fiyatlı ürünler alabilirsiniz. Sizler de bu özel günlerde kendi annenizi ve ailenizde bulunan diğer anneleri sevindirmek istemez misiniz? Gittigidiyor 27 Nisan ve 30 Nisan 2021 Anneler Günü indirimlerinden yararlanarak onları sevindirebilirsiniz.

Gitti Gidiyor 27-30 Nisan Anneler Günü İndirim Kampanyası