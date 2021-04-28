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Gittigidiyor Anneler Günü indirim kampanyası başladı

Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitelerinden biri olan Gittigidiyor, Anneler Günü indirimleri başlıyor. Anneler Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte Gittigidiyor Anneler Günü indirimlerini başlattı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 02:51
Gittigidiyor Anneler Günü indirim kampanyası başladı
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Türkiye’nin en büyük alışveriş siteleri arasında bulunan ve bünyesinde binlerce ürünü barındıran Gittigidiyor, anneler gününe özel indirim kampanyası başlattı. Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitesi olan Gittigidiyor Anneler Günü indirimleri başlıyor. Anneler günün yaklaşmasıyla birlikte Gittigidiyor anneler günü indirimlerini başlattı. Bu kampanya çerçevesinde 50 farklı kategoride milyonlarca üründe indirimler uygulanacak.

24 Mayısıs Anneler Günü yaklaşıyor. Anneler gününün yaklaşmasıyla birlikte birçok insan annesine bu özel günde hediyeler alarak onları sevindirmek istiyorum. Ancak uygun fiyatlı ve güzel bir hediye bulmak gerçekten zor. Evli çiftler kayınvalide, büyük anne, kız kardeş ve anneye hediye almak istiyor. Bu açıdan seçim yapmaları gerçekten zor oluyor. Ancak Gittigidiyor üzerinden Anneler Günü için yüzlerce ürün üzerinden uygun fiyatlı ürünler alabilirsiniz. Sizler de bu özel günlerde kendi annenizi ve ailenizde bulunan diğer anneleri sevindirmek istemez misiniz? Gittigidiyor 27 Nisan ve 30 Nisan 2021 Anneler Günü indirimlerinden yararlanarak onları sevindirebilirsiniz.

Gitti Gidiyor 27-30 Nisan Anneler Günü İndirim Kampanyası

  • Cep Telefonu Aksesuarları ve Giyilebilir Teknoloji Ürünlerinde 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %6 İndirim uygulanacak.
  • Elektrikli Ev ve Mutfak Aletleri ve Fotoğraf Kamera Ürünlerinde 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %5 İndirim uygulanacak.
  • Robot Süpürge ve Televizyon ve Cep Telefonu ve Oyun Konsolu Ürünlerinde 1500 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %3 İndirim uygulanacak.
  • Beyaz Eşya, Isıtma ve Soğutma Ürünlerinde 750 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %5 İndirim uygulanacak.
  • Bilgisayar ve Tablet Ürünlerinde 1000 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %4 İndirim uygulanacak.
  • Ses Görüntü ve Video Oyun Ürünlerinde 300 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %5 İndirim uygulanacak.
  • Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde 200 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %7 İndirim uygulanacak.
  • Giyim Aksesuar Ürünlerinde 150 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %10 İndirim uygulanacak.
  • Takı ve Saat Ürünlerinde 150 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %10 İndirim uygulanacak.
  • Spor Outdoor Ürünlerinde 300 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %8 İndirim uygulanacak.
  • Ev Dekorasyon Ürünlerinde 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %8 İndirim uygulanacak.
  • Yapı Market Ürünlerinde 350 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %7 İndirim uygulanacak.
  • Anne Bebek ve Oyuncak Ürünlerinde 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %7 İndirim uygulanacak.
  • Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar Ürünlerinde 300 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %6 İndirim uygulanacak.
  • Lastik, Jant, Ekipmanlarında 300 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %3 İndirim uygulanacak.
  • Evcil Hayvan ve Süpermarket Ürünlerinde 200 TL ve üzeri alışverişlerinizde extra olarak %6 İndirim uygulanacak.



Son Güncelleme: 28.04.2021 02:51
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GittigidiyorAnneler Günü
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