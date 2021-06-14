Gittiği tatilde hayatını kaybetti

Sakarya'da bulunan yazlığında yazı geçirmek isteyen Serdar Günaydın adlı bir kişi Karasu bölgesinde bulunan evine garaj yapmak için çıktığı garaj çatısından aşağı düştü. Düştüğü yerden kaldırılarak apar topar hastaneye yetiştirilen adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İKİ BUÇUK METREDEN DÜŞTÜ

Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi 820. Sokak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre tatil için yazlık evine gelen 43 yaşındaki Serdar Günaydın, evinin yan tarafında arabası için garaj yapmaya başladı. Garajın çatı kısmını tamamlamak için çatıya çıkan Günaydın, iki buçuk metre yükseklikten aşağıya yere düştü. Yaşanılan korkunçyı gören komşuları hemen olayı sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. Hastanede tedavi altına alınan Günaydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanılan kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

KOMŞULARI DÜŞME ANINDALİ SESE KOŞTU

Olayı anlatan komşulardan komşu Ömer Erdoğan,bir bağırtı sesi duyduklarını ve sesin olduğu yere gittiklerinde komşularını yerde hareketsiz yatarken bulduklarını söyledi. Ambulansa hemen haber verdiklerinin söyleyen Erdoğan ambulansın komşularını alarak hastaneye götürdüklerinin anlattı.

