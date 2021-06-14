Gittiği tatilde hayatını kaybetti

Sakarya'da bulunan yazlığında yazı geçirmek isteyen Serdar Günaydın adlı bir kişi Karasu bölgesinde bulunan evine garaj yapmak için çıktığı garaj çatısından aşağı düştü. Düştüğü yerden kaldırılarak apar topar hastaneye yetiştirilen adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İKİ BUÇUK METREDEN DÜŞTÜ
KOMŞULARI DÜŞME ANINDALİ SESE KOŞTU
Olayı anlatan komşulardan komşu Ömer Erdoğan,bir bağırtı sesi duyduklarını ve sesin olduğu yere gittiklerinde komşularını yerde hareketsiz yatarken bulduklarını söyledi. Ambulansa hemen haber verdiklerinin söyleyen Erdoğan ambulansın komşularını alarak hastaneye götürdüklerinin anlattı.
Son Güncelleme: 14.06.2021 00:06