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Gittiği bankada karantinada olduğunu öğrendi

Sivas’ta banka şubesine giden bir kişi korona-virüs karantinasında olduğunu öğrendi. Karantina altında olduğunu bilmeyen kişi banka girişindeki HS kodu sorgulamasında karantina altında olduğunu öğrendi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:08
Gittiği bankada karantinada olduğunu öğrendi
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Sivas’ta yaşanan olayda edinilen bilgilere göre Pulur Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir bankaya işyeri açtıktan sonra yapılması gereken işlemleri yapmak için giden 57 yaşındaki Y.A. adlı kişi banka girişinde yapılan HES kodu sorgulamasında temaslı olduğu anlaşıldı. Banka görevlileri tarafından polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede vatandaşın damadının korona-virüs testinin pozitif çıktığı kendisinin de bu yüzden temaslı olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri tarafında temaslı olan vatandaş evine gönderildi. Polis ekipleri tarafından karantinada olması gerekirken dışarıda yakalanan kişiye ceza tutanağı düzenlendi. Y.A. ise savunmasında karantinadaki damadının evine torunlarını görmek için gittiğini söyledi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:08
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Anahtar Kelimeler:
SivasKarantinaIhlal
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