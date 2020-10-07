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Gitar virtüözü Eddie Van Halen hayatını kaybetti

Rock müziğin ünlü gitar virtiözlerinden Eddie Van Halen 65 yaşında gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:39
Gitar virtüözü Eddie Van Halen hayatını kaybetti
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Rock müziğin en başarılı gitaristlerinden Eddie Van Halen, 65 yaşında gırtlak kanserine yenik düştü. Bir dönemin efsanesi ismi Eddie Van Halen’ın ölüm haberini oğlu Wolf Van Halen sosyal medya hesabından duyurdu.


Wolf Van Halen babasının vefat haberini verirken şu ifadeleri kullandı: ‘’Bunu yazdığıma inanamıyorum ama babam Edward Lodewijk Van Halen kanser mücadelesini kaybetti. O isteyebileceğim en iyi babaydı.’’

Eddie Van Halen, 90'lı yıllarda ağız ve dil kanserine yakalanmıştı. Dil kanserinden çeşitli tedavilerle kurtulan virtüözün ağız kanseri devam etmiş ve 2019 yılında da 5 yıldır gırtlak kanseriyle savaştığını duyurmuştu. Tüm zamanların en iyi gitaristleri arasında yer alan Eddie Van Halen'ın ölümü rock camiasını yasa boğdu. 



Son Güncelleme: 07.10.2020 00:39
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Eddie Van HalenRockGitarVirtüöz
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