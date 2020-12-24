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Girişimci kadınlara 40 bin TL geri ödemesiz destek

Habitat Girişimci Derneği girişimci kadınlara 40 bin TL geri ödemesiz destek verileceğini açıkladı. İş kurmak isteyen binler kadın hibe desteği başvurularını araştırmaya başladı.

24 Aralık 2020 Perşembe 11:13
Girişimci kadınlara 40 bin TL geri ödemesiz destek
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Habitat Girişimci Deneği kadın girişimcilere destek veren yeni projesini duyurdu. Denek kurmak isteyen ve sermaye eksiği olan kadın girişimcilere 40 TL’ye kadar hibe desteği vereceğini açıkladı.

Deneğin “Kız Kardeşim Projesi” adıyla başlattığı hibe desteğiyle kadın girişimcilere 20 ile 40 bin lira arasında hibe verilecek. Kadın girişimcilerin iş dünyasında daha çok yer almasının amaçlandığı proje kapsamında deneğe Coca Cola Türkiye, TOBB ve İTÜ destek verecek.

Deneği hibe desteği başvuruları başlarken son başvuru tarihi 15 Ocak 2021 olarak açıklandı. Başvurular online olarak yapılacak. Online başvurunun ardından ön eleme de online olarak gerçekleştirilecek. Ön elemeyi geçen kişiler Online Hibe Programı Kampı’na katılacak. Programda kadınlara iş dünyasına yönelik eğitimler verilecek. Programın ardından kadın girişimciler içerisinde jüri tarafından seçilecek 29 kişiye 25 bin TL hibe verilirken, 1 kadın girişimciye 40 bin TL hibe desteği verilecek. Programda toplamda 765 bin TL hibe desteği sağlanmış olacak.



Son Güncelleme: 24.12.2020 11:13
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Anahtar Kelimeler:
GirişimKadınDestek
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