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Giresun'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Giresun'un risk grubu ne hangi renkte?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırılan illerde farklı koronavirüs tedbirlerinin uygulanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Giresun da yaşayan vatandaşlar sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğini merak ederken diğer bir yandan Giresun'un risk haritasında risk grubunun ne olduğunu ve hangi renkte olduğunu araştırmaya başladı.

04 Mart 2021 Perşembe 15:36
Giresun'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Giresun'un risk grubu ne hangi renkte?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla “kontrollü normalleşme” başlamış oldu. Bu yeni süreçte uygulanacak olan salgın tedbirleri şehirlerdeki vaka sayılarının durumuna göre belirlenecek. Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak paylaşılan şehirlerdeki her 100 bin kişide görülen vaka sayılarına göre tedbirler arttırılıp azaltılabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan veriler ışığında “Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli” bölgeler harita üzerinde renk kodlarına göre belirlendi. Giresun ili için hangi tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı bu renk koduna göre belirlenecek.

Giresun renk kodu ve risk grubu ne?

Bakan Koca’nın paylaştığı risk haritasında illerde her 100 bin kişide ne kadar covid-19 vakası olduğu gösterilmişti. Ayrıca bu harita üzerinde belirli sayılara göre gruplandırma yapılmış düşük riskli iller  mavi renkte, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renkle gösterildi. Bu hafta başında paylaşılan haritada Giresun ili de çok yüksek riskli il olarak kırımızı renkte olan iller arasında yer aldı.

Tüm illerin risk haritası

Her hafta güncellenecek olan risk haritasında  3 Mart 2021 tarihinde tüm illerin mevcut risk haritası şu şekilde;

Düşük riskli iller

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta riskli iller

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli iller

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok riskli iller

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iller de uygulanacak tedbirler kapsamında yaptığı açıklamada, tedbirlerin arttırılıp ya da azaltılması kararlarını, salgının illerdeki vaka sayılarında yaşanan iyileşme ya da kötüleşme durumlarına karşı verileceğini belirtti. Vatandaşların salgın tedbirlerine ne kadar uyarlarsa normalleşmenin o kadar hızlı olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin her hafta risk durumlarının yeniden değerlendirileceğini ve 2 haftada bir normalleşme uygulamalarının güncelleneceğini söyledi.

“Kademeli ve kontrollü normalleşme”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20-26 Şubat tarihleri arasında illerdeki covid-19 vaka sayılarını açıklayarak ‘kademeli ve kontrollü normalleşeceğiz’ vurgusu yaptı.

Karadeniz Bölgesi ilk sırada

Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta başında paylaşılan risk haritasında vaka sayılarında bu hafta da Karadeniz Bölgesi ilk sırada yer aldı. Risk haritasının ilk açıklandığında Ordu ilinde 194.42 olan vaka, bu hafta 301.76’ya yükseldi. Ordu’yu diğer Karadeniz illeri Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize izledi.

5 il daha kırmızı renk oldu

Vaka sayılarının geçen haftaya göre en çok artış gösterdiği ilk beş şehir Ordu, Samsun, Balıkesir, Sinop ve Giresun oldu. Risk haritasında çok yüksek riskli anlamına gelen kırmızı renge bu hafta beş şehir birden dahil oldu. Bu şehirler Balıkesir, Gümüşhane, Edine, Amasya ve Burdur olarak haritada kırmızı oldular.

İstanbul’da vaka sayıları artıyor

Megakent İstanbul’da vaka sayılarındaki artış endişe veriyor. Geçen hafta paylaşılan risk haritasında İstanbul 68.23 vakayla gösterilirken bu haftaki haritada 21.67 artış ile 89.9’a çıktı. İstanbul, bu vaka sayısındaki artışla beraber vakaların en çok arttığı şehirler sıralamasında 11. Sıraya geldi.

İçişleri Bakanlığı’nın 1 Mart’ta yayınladığı genelge

İçişleri Bakanlığı’nın ‘kontrollü normalleşme’ kapsamında uygulanacak olan tedbirlerle ilgili yayınladığı genelgeye göre, hafta içi günleri 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması sürecek. Hafta sonları ise düşük ve orta risk grubunda bulunan şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde ise, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arası ile cumartesi saat 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayan pazartesi günü saat 05.00'da bitecek şekilde uygulanacaktır. Buna bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin sonrasında yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önüne alınarak belirlendiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre şehirlerin dört ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer aldı:

"Yeni bir karar alınıncaya kadar şehirlerimizdeki risk grupları aşağıdaki şekilde belirlendi. Düşük risk grubunda olan şehirler; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şınak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda olan şehirler; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda olan şehirler; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda olan şehirler ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edine, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

Koronavirüs salgını ile mücadelede il bazında alınması gereken tedbirlerle uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, "İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir." İfadeleri yer aldı.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:36
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Anahtar Kelimeler:
GiresunRisk GrubuRenk KoduSağlık BakanlığıSokağa çıkma YasağıCovid-19KoronavirüsIçişleri BakanlığıFahrettin Koca
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