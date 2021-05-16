Giresun'da baltayla annesini öldüren kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü

2 kişinin can verdiği, 3 kişinin yaralandığı baltalı dehşet olay Giresun Bulancak'ta yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede ailesiyle yaşamını sürdüren 37 yaşındaki Turgut Alkan isimli kişi henüz bilinmeyen nedenle kriz geçirdi. Eline geçirdiği balta ile 70 yaşındaki annesini öldüren şahıs, sonrasında kardeşine, yengesine ve yeğenlerine saldırdı ve onları rehin aldı.

Olayı gören mahalleli durumu hemen polise ihbar etti. Olay yerine kısa süre içinde gele polis, saldırganı ikna etmeye çalıştı ancak saldırgan iki polisi baltayla yaraladı sonrasında Alkan polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Annesini öldürdü, 2 polisi yaraladı

Yaşanan olayla ilgili olarak konuşan mahallenin muhtarı, mahallede yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Alkan'ın annesini ve kardeşini balta ile kestini ayrıca yengesi ve kardeşini rehin aldığını duyduktan sonra olayı polise ihbar ettiklerini anlattı. Polisleri ikna çabalarına karşı balta ile saldıran Alkan'ın polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini söyleyen muhtar, saldırganın annesini öldürdüğü ve iki poliside yaralandığını belirtti.