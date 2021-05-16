Giresun'da baltalı dehşet yaşandı

’da bulunan Bulancak ilçesinde, annesi Şükriye Alkan’ın boğazını baltayla keserek öldürdü. Sonrasında kendi kardeşini ve kendisini durdurmaya çalışan 2 tane polisi de yaraladı. Sonrasında vurularak öldürüldü. Turgut Alkan’ın akrabaları olayla ilgili dehşet dakikalarını anlattı.

Konuyla alakalı konuşan Halil Alkan, Turgut Alkan’ın zihinsel rahatsızlığı olduğunu ifade etti. Alkan, ‘’Kardeşini yete yatırmış, kulağını kesmiş ve boğazını yaralamıştı. Çıplaktı ve annesi üstünü giydirdi. Sonrasında polis memurları geldi. Polisler içeri girince dehşete düştüler. Çünkü annesine baltayı saplamıştı. Sonrasında polisler evden kaçarak çıktı. Bizim de üstümüze gelerek bizi öldürmeye çalıştı. Kendimizi zor kurtardık. Bizi de öldürecekti. Ardından memurların birinin belini kesti. Sonrasında diğerini bacağından kesti. Sonrasında polisler onu etkisiz hale getirdi’’ dedi.