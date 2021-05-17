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Giresun'da baltalı dehşet yaşandı: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı var!

Giresun’da, 36 yaşında olan Turgut Alkan elindeki balta ile dehşet anları yaşattı. Önce annesinin boğazını balta ile kesti sonra da kardeşi ve iki polisi yaraladı. İşte o dehşete dair detaylar…

17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:39
Giresun'da baltalı dehşet yaşandı: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı var!
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Giresun Bulancak’ta yaşayan 36 yaşındaki Turgut Alkan, annesi Şükriye Alkan’ın boğazını balta ile kesip öldürdü, kardeşi ile iki polis memurunu da yaraladı. Olay sonrasında vurularak ölen Turgut Alkan’ın yakınları korkunç olayı aktardı.

Akraba Halil Alkan, Turgut Alkan’ın rahatsız olduğunu söyleyerek, "Biz oraya vardığımızda kardeşi Hasan Alkan´ı boynundan ve boğazından kesmiş. Çıplak bir vaziyetteydi. Annesi üstünü başını giydirdi. Sonrasında normale döndüğünü zannettik. Memur arkadaşlar da geldi. Memur arkadaşlar gelince Hasan´ın annesi, içeri girdi. Memur arkadaşlar da içeri girdi. O an baltayı eline alıp annesini öldürmüş. Sonra memur arkadaşlar evden koşarak dışarı çıktı. O esnada elinde balta ile üstümüze geldi. Biz başladık kaçışmaya. Yoksa bizi de kesecekti. Biz polisler kaçtıktan sonra gördük ki memur arkadaşların birisini belinden kesmiş, birini bacağından yaralamış. Ondan sonra memur arkadaşlar etkisiz hale getirdi. Polis arabasına bindirip hastaneye götürdük. Biraz rahatsızlığı vardı ama bugün tamamen hastalığı, agresifliği, rahatsızlığı tavan yapmış. Artık gözü dönmüş kimseyi görmüyordu" ifadelerini kullandı.

“Rastgele elinde baltayla herkese saldırdı”

İlhan Alkan da, çığlık seslerini duyunca dışarı fırladığını söyleyerek, "Saat 14.00 sıralarıydı. Çığlık sesi üzerine dışarıya çıktım. Dışarı çıktığımda da ambulansı gördüm kapıda birden. Daha sonra olay yerine gittik. Gittiğimizde Hasan Alkan yaralı bir şekilde yerde yatıyordu. Sağlık görevlileri ile birlikte onu sedyeye koyduk. Ambulans gittikten sonra Turgut Alkan tekrar eve girmiş. Orada annesini de yaralamış. Onun akabinde polisler geldi. Evden baltayla çıktı. Rastgele elinde baltayla herkese saldırdı. Etrafa kaçıştık. O sırada polis arkadaşları yaralamışlar. Akabinde silah sesleri geldi. Etkisiz hale getirmişlerdi" dedi.

“Canımızı zor kurtardık”

Ömer Alkan ise, "Bağrışma sesleri üzerine oraya gittik. Baktık kardeşi yerde yatıyor. Annesinin kolu kırılmıştı. Herkese saldırıyordu. Biz de kendi canımızı zor kurtardık. Olay yerinden uzaklaştık. Sonra 2 polis yaralanmıştı. Zaten annesini de baltayla kesmiş" ifadelerine yer verdi.


Son Güncelleme: 17.05.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
GiresunBaltaDehşet
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