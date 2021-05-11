Giresun Süper Lig'e çıktı şehirde korona unutuldu!

Adana Demirspor sonrasında TFF 1. Lig’i ikinci olarak bitirerek Süper Lig’e yükselmeyi hak eden Giresunspor’da 44 yılın sonrasında gelen başarının sevinci ve mutluluğu yaşanıyor.

Fakat Adana’dan sonra Giresun’da da pandemi sürecinde yaşanmaması gereken anlar, tüm ülkede kısıtlamaların bulunduğu zamanda meydana geldi.

Tuzlaspor mücadelesi sonrasında akşam saatleri civarında İstanbul'dan uçak ile Giresun’a uçan ekip üstü açık otobüsle şehri turladı.

Vatandaşlar yasak dinlemedi

Polislerin eşliğinde Bulancak’ta karşılanan Giresunspor, ilçe halkını sokaklara döktü.

Oyuncular üstü açık otobüsten taraftarı selamlarken, tam kapanmadan dolayı yürürlükte olan sokağa çıkma kısıtlamasını umursamadan bayraklar ve formalar ile sokaklara akın eden taraftarlar, maske ve mesafe kurallarını da unutması gözlerden kaçmadı.

Yüzü aşkın taraftarın sokaklara inmesi ve uzun araç konvoyları oluşmasına rağmen polislerin ikazda bulunmaması dikkatleri çekti.

Sırayla Piraziz ve Bulancak ilçelerinde taraftarların sevinçle karşıladığı Çotanaklar, en son Merkez ilçesinde taraftarlar ile Süper Lig sevinci paylaştı. Takım otobüsü daha sonrasında kulüp tesislerine doğru harekete geçti.