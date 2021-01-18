Giresun askere kaç gönderiyor? 2021 Giresun merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Millî Savunma Bakanlığı tarafından Giresun iline bağlı 18 ilçenin hangi aylarda kaç ile asker aldığını gösteren listede ilçelerin kaç tertip ile askere alınacağı yazmaktadır.

Giresun İlinin Askerlik Celp Tarihleri ve Tertipleri

Şebinkarahisar ilçesi nüfusuna kayıtlı askerlik görevini yerine getirecek olan gençler şubat ayında 1 tertip olarak askere alınacaktır.

Görele, Çanakçı ve Eynesil ilçeleri nüfusuna kayıtlı askerlik görevini yerine getirecek olan gençler mayıs ayında 2 tertip olarak askere alınacaktır.

Giresun il merkez nüfusuna kayıtlı askerlik görevini yerine getirecek olan gençler ağustos ayında 3 tertip olarak askere alınacaktır.

Alucra, Bulancak, Çamoluk, Dereli, Doğankent, Espiye, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri nüfusuna kayıtlı askerlik görevini yerine getirecek olan gençler kasım ayında 4 tertip olarak askere alınacaktır.

