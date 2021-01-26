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Girdiği evden 200 bin TL çalan hırsız yakalandı! 30 adet suç kaydı çıktı

Kocaeli Kartepe'de geçtiğimiz haftalar hırsızlık için eve giren ve 200 bin tl çalan hırsız polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızın geçmişe dönük 30 adet suç kaydı çıktı.

26 Ocak 2021 Salı 21:34
Girdiği evden 200 bin TL çalan hırsız yakalandı! 30 adet suç kaydı çıktı
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Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Kocaeli Kartepe'de yaşanmış ve bir eve giren hırsız 200 bin tl çalıp kayıplara karışmıştı.

Gelen habere göre geçtiğimiz hafta Kocaeli Kartepe'de bir evi gözü kestiren hırsız, evde kimsenin olmadığı anı kolladı ve hırsızlık için eve girdi. Girdiği evden tam 200 bin TL çalan hırsız daha sonra sırra kadem bastı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis gerekli takipler sonrasında eve giren hırsızın Ö.G adından bir bayan olduğunu tespit etti.

30 ADET SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gerekli takip sonrasında kadının yerini tespit eden polis operasyon için düğmeye bastı ve Ö.G'yi kıskıvrak yakaladı. Sorgulaması yapılan kadının geçmişe dönük 30 adet şuç kaydı ortaya çıktı.

Mahkemeye sevk edilen Ö.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 21:34
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKartepeHırsız
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