İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...

Getir yoğunluk sebebiyle sıra doldu uyarısının sebebi

"Getir" pandemi döneminde yükselişe geçmiş ve insanların alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulamadır. Binlerce insan her gün bu uygulama üzerinden alışveriş yapmaktadır. Lakin bazı zamanlarda yoğunluk nedeni ile uyarı mesajları geliyor. Bunun nedenini haberimizde verdik. İşte detaylar...

30 Mart 2021 Salı 14:40
Getir yoğunluk sebebiyle sıra doldu uyarısının sebebi
Takip Et:

Getir” uygulaması

Getir alışveriş uygulaması müşterisine 10 dakika içinde hizmet sunmayı hedefleyen bir uygulamadır. Çevrimiçi olan bu uygulama İstanbul, Ankara, İzmir başta Türkiye çapında 21 ilde seçili alanlarda 100’den fazla depo ile hizmet vermektedir.

Getir Yoğunluk Sebebiyle Sıra Doldu Uyarısının Sebebi

Getir uygulaması üzerinden vatandaşlar dışarı çıkmadan alışverişlerini kolaylıkla yapabiliyor. Bu da insanların pandemi döneminde çokça yararlanmalarına olanak sağlıyor. Lakin her uygulamada olduğu gibi bazı durumlarda Getir uygulamasında da hatalar olabiliyor. Ama bu seferki hata “Getir Yoğunluk Sebebiyle Sıra Doldu” hatası ve buna karşı verilen tepkiler.

Kullanıcıların karşısına çıkan bu uyarı fazla sipariş olması nedeni ile bekletileceğinizi anlatan bir uyarı. Lakin müşteriler ise bu uyarının sipariş verildikten sonra geldiğini ve bunun da kampanyaların geçersiz olması için yapılan bir hile olarak görüyor. Getir, verilen siparişin bölgesine en yakın depodan istenilenleri temin ederek teslim ediyor. Kampanyaları geçersiz kılmak için böyle bir uyarıda bulunulması saçmadır.

Karşınıza çıkan bu uyarının nedeni yakınınızda bulunan depoda dilediğiniz malzemelerin eksikliğinden dolayı ve kargonuzu getirecek olan kuryenin o esnada başka bir teslimatta olmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Eğer ki bir süre bekleyip tekrar sipariş verirseniz aynı sorunla karşılaşmazsınız. Ama aksi olursa yine hata ile karşılaşırsanız bu durumun sebebi sizin gibi birçok insanın aynı anda sipariş vermesinden kaynaklanmaktadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 14:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GetirAlışverişSorunYoğunluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bim 6 Nisan Salı günü satılacak aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Bim 6 Nisan Salı günü satılacak aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
THY Yurtiçi bilet 179,99 TL Ramazan ayı kampanyası 2021
THY Yurtiçi bilet 179,99 TL Ramazan ayı kampanyası 2021
Yarın hava nasıl olacak? 31 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? 31 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Hangi illerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı var?
Hangi illerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı var?
THY uçak bileti nasıl iptal edilir?
THY uçak bileti nasıl iptal edilir?
Günlük burç yorumları; 30 Mart 2021 Salı burç yorumları
Günlük burç yorumları; 30 Mart 2021 Salı burç yorumları

Popüler Haberler

Getir yoğunluk sebebiyle sıra doldu uyarısının sebebi
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
e-Nabız Covid-19 korona virüs test sonucu öğrenme ve sorgulama ekranı
Masum 373. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Yanak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021 Hollywood Yanağı fiyatları
TJK 30 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
Doya Doya Moda ALL STAR 30 Mart Salı günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 12. bölüm puan durumu
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır? Oto ekspertiz açmak için gerekli belgeler ve ekipmanlar 2021
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2021 evde mantı yapmanın püf noktaları
Halk TV Bengü Şap neden istifa etti?
Exxen O Adam Oldun Mu başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
İş Bankası 60.000 TL kredi kampanyası
Besicilik para kazandırır mı? Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği nasıl yapılır? Büyükbaş hayvan besiciliği yaparak para kazanma yolları
Resmi gazete 23 Mart 2021 Salı kararlar, yönetmelikler ve tebliğler
Engelli raporuyla nasıl erken emekli olunur? 2021 Erken emeklilik şartları
Show TV canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk’ten set paylaşımı!
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
Rüyada fındık görmek ne anlama gelir? Rüyada fındık görmenin anlamları
Tarifeye ek hangi telefonları alabilirim? Faturaya ek telefon sorgulama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.