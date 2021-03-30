“Getir” uygulaması

Getir alışveriş uygulaması müşterisine 10 dakika içinde hizmet sunmayı hedefleyen bir uygulamadır. Çevrimiçi olan bu uygulama İstanbul, Ankara, İzmir başta Türkiye çapında 21 ilde seçili alanlarda 100’den fazla depo ile hizmet vermektedir.

Getir Yoğunluk Sebebiyle Sıra Doldu Uyarısının Sebebi

Getir uygulaması üzerinden vatandaşlar dışarı çıkmadan alışverişlerini kolaylıkla yapabiliyor. Bu da insanların pandemi döneminde çokça yararlanmalarına olanak sağlıyor. Lakin her uygulamada olduğu gibi bazı durumlarda Getir uygulamasında da hatalar olabiliyor. Ama bu seferki hata “Getir Yoğunluk Sebebiyle Sıra Doldu” hatası ve buna karşı verilen tepkiler.

Kullanıcıların karşısına çıkan bu uyarı fazla sipariş olması nedeni ile bekletileceğinizi anlatan bir uyarı. Lakin müşteriler ise bu uyarının sipariş verildikten sonra geldiğini ve bunun da kampanyaların geçersiz olması için yapılan bir hile olarak görüyor. Getir, verilen siparişin bölgesine en yakın depodan istenilenleri temin ederek teslim ediyor. Kampanyaları geçersiz kılmak için böyle bir uyarıda bulunulması saçmadır.

Karşınıza çıkan bu uyarının nedeni yakınınızda bulunan depoda dilediğiniz malzemelerin eksikliğinden dolayı ve kargonuzu getirecek olan kuryenin o esnada başka bir teslimatta olmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Eğer ki bir süre bekleyip tekrar sipariş verirseniz aynıla karşılaşmazsınız. Ama aksi olursa yine hata ile karşılaşırsanız bu durumun sebebi sizin gibi birçok insanın aynı anda sipariş vermesinden kaynaklanmaktadır.