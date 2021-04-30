Getir tam kapanmada çalışıyor mu? Getir yasaklarda çalışacak mı? Getir kaça kadar çalışıyor?

Getir tam kapanmada hizmet veriyor mu?

29 Nisan – 17 Mayısıs tarihleri arasında alınan karar ile ülkemiz tam kapanma sürecine girmiştir. Bu durumda herkesin gözleri yasaktan muaf olan yerlere çevrildi. Vatandaşlarımız tarafından yoğun talep görülen Getir uygulaması herkesin ilgisini toplamaya devam ediyor. Uygulama hakkında merak edilen soru ise tam kapanmada çalışıp çalışmayacağı oldu.

Tam Kapanmada Getir çalışıyor mu?

Herkese kolaylık sunarak hizmetleri ile vatandaşları memnun eden online alışveriş uygulaması Getir, salgın nedeni ile alınan tedbirlerin arttırılmasından etkilenecek mi? Uygulamayı kullanan herkesin merak ettiği o soruya yanıt işte haberimizde.

İntenetten alışveriş yapmayı sevenlere müjde! Getir tam kapanma sürecinde hizmet vermeye devam edecek.

Merakların giderilmesi için Getir yetkilileri açıklama yaparak vatandaşları sevindirdi. Bu süre zarfın hizmet vermeye devam edeceğini ve diledikleri gibi alışverişe devam edebilecek olduklarını yetkililer tarafından açıklandı.

Getir hangi saat aralığında hizmet verecek?

Getir yetkililer yaptığı açıklama sonra saat aralığını da vatandaşlarımıza bildirmeyi unutmadı. Hiçbir fark olmadan eskisi düzene tam kapanmada da devam eden Getir sabah 10.00’da başlayıp gece 01.00’a kadar hizmet verebileceğini duyurdu. Bütün tedbirlerin alınması doğrultusunda gerekli alışverişi vatandaşlarımız bu saat aralığında devam ettirebilecek.