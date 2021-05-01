Getir saat kaça kadar çalışıyor? Getir son sipariş saatleri kaç?

Türkiye'nin önde gelen tedarik firmalarından olan Getir, pandemi döneminde her kesime hitap ederek resmen el ayak oldu. Birçok ihtiyacı kısa sürede adrese teslim eden firma salgınla mücadele de ne zamana kadar hizmet verecek?

Kabinenin aldığı karar doğrultusunda ülkemiz 17 günlük tam kapanmaya geçti. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayısıs 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı geldi. Kimse evinden dışarı çıkamayacak, bir yere gitmek için izin dahilinde belge sunularak gidilecek. Bu kapsamda evden dışarı çıkamayanlar, alışverişini halledemeyenler için kapıya kadar hizmet götüren tedarik firması Getir, pandemi döneminde de hız kesmeden çalışmaya deva ediyor.

Telefon ya da intenet üzerinden sipariş vererek eksik ne varsa belirli dakikada adrese teslimi gerçekleştirerek son zamanların en çok aranan adresi olmayı başardı.

Evden dışarı çıkmadan herhangi bir ihtiyacı evimizin yakınlarında görebileceğimiz bir yer yoksa kuryeler aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

Getir 24 saat hesaplamasına göre hizmet veriyor. 7/24 çalışmaya devam ediyor. Ramazan ayından sonra ise gece 01.00'e kadar çalışacak.

Getir uygulamasında alınan siparişler 10.00-17.00 arasındayken, yemek siparişleri 24 saat boyunca çalışıyor.

İntenet üzerinden ya da uygulama üzerinden Getir uygulamasını seçerek alışveriş yapabilirsiniz.