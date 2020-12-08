Gerçek ortaya çıktı! Sokakta bağıra bağıra yardım dileniyordu

Esenler’de sokak sokak gezerek karısının hamile olduğunu borç para aradığını söyleyerek yardım isteyen şahıs sosyal medyada biranda gündem olmuştu. M.K. adlı vatandaşın isyanını çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşarak adam için yardım isteklerinde bulundular. Bütün bu uğraşlar sonrasında M.K.'nın yardım isteği de, isyanının da sahte olduğu ortaya çıktı.

Esenler'de oturmuyor, adres vermedi

Farklı ilçelerde de bu yolla dilencilik yapıyor

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, M.K. adlı vatandaşa ulaştıklarını ancak M.K adlı kişinin bilgilerini vermediği üstelik Esenler’de oturmadığı ortaya çıkınca bunu sosyal medyasında paylaştı. Kişiye yardım edeceklerini söyledikleri halde bilgilerini vermediğini söyleyerek bu olayın takipçisi olacağını belirtmişti.

Kişi hakkında edinilen bilgilere göre de M.K. adlı kişinin eşinden boşanmış olduğu ve eski eşinin hamile Ümraniye’de oturduğunu söylediği halde burada oturmadığı ve adres bilgisinin yanlış olduğu hatta bu yolla birçok farlı ilçede dilencilik yaptığı öğrenildi.

Video ve fotoğrafları ortaya çıktı

M.K.'nın başka bir mahallede ajitasyon yaparak dilendiği videolarının ortaya çıkmasıyla para yardımı istediği halde sosyal medyasında çok sayıda içki masalarında bulunduğu fotoğrafları olduğu ortaya çıktı.

