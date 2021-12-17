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Genel Sağlık Sigortası prim borcu nedir? GSS prim borcu nasıl sorgulanır?

Vatandaşların çoğu GSS prim borçlarından şikayetçi. Fakat borçlanma öncesinde GSS’nin ne olduğuna dair geniş bir bilgi sahibi olmak gerekiyor. Peki, GSS prim borcu nedir? GSS prim borcu nasıl sorgulanır?

17 Aralık 2021 Cuma 09:23
Genel Sağlık Sigortası prim borcu nedir? GSS prim borcu nasıl sorgulanır?
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Genel Sağlık Sigortası (GSS), 18 yaşından sonra sigortası olmayan kişiler için gereken bir uygulama. Kişi ailesinde sigortalı olan bir çalışandan yararlanmıyorsa ya da sigortalı çalışan değilse GSS prim borcunu sorgulamalı.

GSS zorunlu mu?

GSS yaptırmak zorunludur. Kişinin devlet tarafından sunulan imkanlardan yararlanmak için Genel Sağlık Sigortası prim borcunu düzenli olarak ödemesi gerekiyor.

Genel Sağlık Sigortası prim borcunun sorgulanması

Sorgulama işlemi için e-Devlet sistemine girilmeli. Sorgulama işlemi sonrasında gelir testi asgari ücretin 1/3’ünden fazlaysa prim borcu ödemeniz gerekir. Genel Sağlık Sigortasının aylık ödemeleri 107,33 TL.

Genel Sağlık Sigortası başvuruları

GSS başvuruları için SGK’ya giderek istenilen belgeleri tamamlayarak başvuru yapabilirsiniz.


Son Güncelleme: 17.12.2021 09:23
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Genel Sağlık Sigortası NedirGSS Prim Borcu Sorgulama
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