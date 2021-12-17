Genel Sağlık Sigortası prim borcu nedir? GSS prim borcu nasıl sorgulanır?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), 18 yaşından sonra sigortası olmayan kişiler için gereken bir uygulama. Kişi ailesinde sigortalı olan bir çalışandan yararlanmıyorsa ya da sigortalı çalışan değilse GSS prim borcunu sorgulamalı.

GSS zorunlu mu?

Genel Sağlık Sigortası prim borcunun sorgulanması

GSS yaptırmak zorunludur. Kişinin devlet tarafından sunulan imkanlardan yararlanmak için Genel Sağlık Sigortası prim borcunu düzenli olarak ödemesi gerekiyor.

Sorgulama işlemi için e-Devlet sistemine girilmeli. Sorgulama işlemi sonrasında gelir testi asgari ücretin 1/3’ünden fazlaysa prim borcu ödemeniz gerekir. Genel Sağlık Sigortasının aylık ödemeleri 107,33 TL.

Genel Sağlık Sigortası başvuruları

GSS başvuruları için SGK’ya giderek istenilen belgeleri tamamlayarak başvuru yapabilirsiniz.