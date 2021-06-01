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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sevindiren haber! Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin 121 personel alımı yapacağını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan personel alım yapılacağına dair sevindiren haber geldi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamış olduğu 8 bin 121 personel alımları ne zaman başlayacak, kimler başvuru yapabilir, başvurular ne zaman? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

01 Haziran 2021 Salı 00:43
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sevindiren haber! Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin 121 personel alımı yapacağını duyurdu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı işe alım duyurusu yaptı. Bu durumda en son işe alım duyurusunu duyuran kuruluş Gençlik ve Spor Bakanlığı oldu. Bakanlık, kuruluşuna atanan toplam 8.121 çalışanı alacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin 121 personel alımı yapacak

Kamuda çalışmak ve kadrolu işçi olmak isteyen adaylar için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan iyi haber geliyor. Bakanlık, 2021 yılına kadar daha fazla personel istihdam edeceğini duyurdu.

Gençlik Spor Bakanlığı işe alımlar ile ilgili bilgileri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından verildi. Kasapoğlu, 2021 yılında sözleşmeli ve işçi kadrosunda birtakım alımlar yapacaklarını açıklamıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin 121 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığından 8.121 işe alım başvurusu öncelikle Bakanlık tarafından belirlenen şartları karşılamalıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 8.121 işe alım personeli için başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması
  • Kamu haklarından mahrum olunmaması
  • İŞKUR’a kayıtlı olunması
  • En az ilköğretim mezunu olunması
  • Başvuru yapılacak bazı kadrolarda KPSS’den en az 60 puan alınması
  • Başvuru yapılacak kadroya göre alakalı bölümden mezun olunması
  • Yapılacak güvenlik soruşturması kapsamında olumlu sonuçlar alınması
  • Yapılacak arşiv soruşturması kapsamında olumlu sonuçların alınması
  • Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin 121 personel alımı kadroları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açtığı 8.121 personel alımına başvuran adaylar iki farklı şekilde çalışma hakkına sahiptir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli ve işçi kadrosundan personel alımını gerçekleştirmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi kadrosu personel alımı

  • Temizlik Görevlisi
  • Cankurtaran
  • Mekaniker
  • Otobüs Kaptanı
  • Aşçı
  • Aşçı Yardımcısı
  • Elektrik Tesisatçısı
  • Güvenlik Görevlisi
  • Havuz Suyu Operatörü
  • Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
  • Garson
  • Resepsiyon Görevlisi
  • Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
  • Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
  • Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri
  • Makine Teknikeri
  • Gençlik Lideri
  • Muhasebeci

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli kadro personel alımı

  • Antrenör
  • Spor Uzmanı
  • Spor Eğitim Uzmanı
  • Spor Psikoloğu
  • Spor Fizyoterapisti
  • Spor Beslenmecisi
  • Spor Masörü

Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin 121 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığından 8.121 kişinin kabulü için başvuranların öncelikle Bakanlıktan yapılacak başvurunun yönlendirilmesini beklemeleri gerekmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 8.121 kişilik kayıt tarihi, tam kapatılma sürecinden dolayı ertelendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 8.121 Personel Alımı Kılavuzunu yayımlanmasının normalleeşme süreciyle beraber geçerli olması bekleniyor. Adaylar, Mayıs - Haziran ayları arasında yapılacak başvuru rehberliği ile başvuru sürecini tamamlayabilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilen işe alım ilanlarına başvuran adaylar tek bir kadroya başvurabilirler. Birden fazla kadroya yapılan başvurular değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:43
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