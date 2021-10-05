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Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı müjdesi geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda KPSS şartsız personel alımı müjdesi geldi. Bakanlık KPSS şartı olmadan tam 4346 kişilik personel alımı yapacak. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Yanıtı haberimizde...

05 Ekim 2021 Salı 21:35
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Gençlik ve Spor Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı müjdesi geldi
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İş arayan vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan müjdeli haber geldi. Bakanlık temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alanlarına tam 4346 personel alımı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıl sonuna kadar 8121 kişiye istihdam sağlayacaklarını açıklamasının ardından geçtiğimiz haftalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na spor uzmanı ve antröner olmak üzere 1350 kişilik personel alımı ve 6771 kişilik memur alımı yapılmıştı. Bakanlığın açıkladığı son ilanla beraber bu sayı 10 bini aşmış oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapacağı 4346 kişilik personel alımı için KPSS puanı istenmeyecek. Bunun yerine güvenlik görevlileri için 35 yaşı geçmemiş olmak ve öğrenim düzeyinin en az lise olması şartları getirildi. Temizlik görevlileri için ise herhangi bir şart bulunmuyor. 


Son Güncelleme: 05.10.2021 21:35
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Gençlik Ve Spor Bakanlığı Personel AlımıKPSS şartsız PerGençlik Ve Spor Bakanlığı
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