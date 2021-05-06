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Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı ne zaman? 2 Bin antrenör alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 bin yeni antrenör alımı yapılacağı duyurulmuştu. Antrenörlük için başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki antrenör alımı başvuruları ne zaman başlayacak? detaylar haberimizde yer almaktadır.

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:20
Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı ne zaman? 2 Bin antrenör alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
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Geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 bin yeni antrenör alımı yapılacağı duyurulmuştu. Fakat açıklama sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmadı. Binlerde aday ise antrenörlük için başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Antrenör alımı ne zaman?

Geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 2 bin yeni antrenör alımı yapılacağı duyurmuş fakat başvuru tarihleri hakkında bir bilgi vermemiştir.  

Antrenörlük alımı için başvuru şartları nelerdir?

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,
  • Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.),
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
  • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,

Özel şartlar ise şunlardır:

- Başvuru tarihi itibariyle sözleşmeli Spor Uzmanı olarak alınacaklarda pozisyon unvanlarına göre aşağıdaki şartlar aranır.

a) Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

b) Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

c) Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

ç) Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.

d) Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından Mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.

-Spor Uzmanlığı için belirtilen bölümlerden mezun olmak




Son Güncelleme: 06.05.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
Antrenör AlımıGençlik Ve Spor BakanlığıBaşvuru şartları
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