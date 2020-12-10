Gençlik Ve Spor Bakanlığı 515 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli olarak 515 kişinin istihdam edileceğini açıkladı. 500 sözleşmeli yurt personelinin yanı sıra 15 de bilişim personeli alımı yapılacak. Bakanlık ilan için başvuru şartlarını ve detayları duyurdu.

Başvuru şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

En az lisans mezunu olmak,

2020 yılı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

SGK’dan emekli aylığı almamak,

Görevini yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

Tam zamanlı çalışmak için engeli olmamak.

GSB personel alımı başvuruları ne zaman?

Sözleşmeli yurt personeli ve bilişim personeli alımı için başvurular 4-20 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 4 Ocak 2021 saat 10.00 ile 20 Ocak 2021 saat 17.00 arasında yapabilecek.

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