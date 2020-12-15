Gençlerin kavgasında silahlar patladı! 16 yaşındaki genç ağır yaralandı

16 yaşındaki bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga akşam saatlerinde İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı.

Çalıştığı kuaför salonundan çıkan 16 yaşındaki Yusuf Tevfik S. sokak ortasında kendisi yaşlarında 3 kişi ile karşılaştı ve aralarında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. Kurşunların hedefi olan 16 yaşındaki genç kanlar içinde kaldı ve olduğu yere yığıldı.Sİlahları ateşleyen kişiler ise olay yerinden kaçtı.

16 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

Patlama seslerini duyan mahalleli durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik çemberine alıp, olay yeri inceleme yaptı.Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Yusuf Tevfik S.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.