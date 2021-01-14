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Gençlere anket tuzağı! İcralık oldular

Maltepe sahilde arkadaşları ile vakit geçiren gençler anketörlerin kurbanı oldu. iddiaya göre öğrencilerin yanına gelen ve anket yaptıklarını söyleyen kişiler ajitasyon yaparak anket başına 20 tl aldıklarını ve yardımcı olmalarını istediler. Kendilerinin öğrenci olarak tanıtan sözde anketörler gençleri 2 bin 500 lira ile 6 bin lirası arası değişen fiyatlarla borçlandırdılar.

14 Ocak 2021 Perşembe 10:43
Gençlere anket tuzağı! İcralık oldular
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Birkaç ay önce Maltepe sahilde gerçekleşen olayda bir grup genç vakit geçirdikleri sahilde dolandırıcıların hedefi oldu. Anket yaptıklarını iddia eden anketörler anket yaptıklarını söyleyerek İzmir’den geldiklerini ve öğrenci olduklarını söylediler. Gençlerden yardımcı olmalarını isteyerek yaptıkları her anket başına 20 tl aldıklarını söylediler. Gençler sözde anketörlere yardımcı olmak adına ankete kişisel bilgilerini anketörlere verdi. Dolandırıcıların hedefi olan gençler olaydan 1 ay sonra dolandırıldıklarını anladılar.

Ankete katılan ve anketteki soruları yanıtlayan gençler TC. Kimliklerini vererek anketi yaptıklarına dair imzaları attıktan sonra 2 bin 500 lira ile 6 bin lira arası değişen fiyatlarda dolandırıldılar. 

Yaşanan olaydan sonra kendilerine WhatsApp üzerinden atılan mesaj ile borçlarının olduğunu ve ödemezler ise icraya verilecekleri söylendi. Borçları olmadıkları belirten gençlere muhatap oldukları Firma yetkileri tarafından anketörlerin yaptıkları satış sözleşmesi ve gençlerden ankete katıldıklarına dair attıkları imzaları satış sözleşmesi olduğunu söyleyerek para talep etti. Dolandırıldıklarını anlayan gençler kendileri gibi mağdur olan çok sayıda insana ulaştılar. Bu şekilde dolandıran yüzlerce kişi olduğunu gören gençler büyük şok yaşadı. Anket yapıldığını düşünerek attıkları imzaların satış sözleşmesinde imzaları olduğu için hiçbir şekilde hukuki anlamda destek bulamayan gençler yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi.

Mağdur olan Selim Ak 3 ay önce Maltepe sahilde oturuyorken yanlarına gelen kendilerini öğrenci olarak tanıtan ve ücret aldıklarını söyledikleri anketleri cevaplamalarını rica eden anketörlere anket için kendilerinden T.C. kimlik numaramızı, adres ve e-posta bilgilerimizi ve bir kaç özel bilgi daha istediklerini söyledi. Daha sonra anketin bittiğine dair imza atıklarını anlattı. 1 ay sonra bir numaradan arandıklarını ve kendisinin Şirket yetkilisi olduğunu iddia eden bir kadının 2 bin 500 lira borçları olduklarını ödemezlerse icraya gideceklerini söylediğini sonra kendilerine satış sözleşmesi atıldığını söyledi. Şoka uğradığını anlatan Selim Ak icralık olduğunu ve kendisi gibi çok sayıda mağdur olduğunu anlattı. Ulaştıkları 200-300 kişi ile WhatsApp grubu kurduklarını ve yaşadıkları bu mağduriyet ile hukuki süreçlerde birlikte hareket ettiklerini anlattı.



Son Güncelleme: 14.01.2021 10:43
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Anahtar Kelimeler:
AnketDolandırıcılık
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