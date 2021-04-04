Genç yaşta hayatını kaybetti

Samsun’da gerçekleşen kazada Bafra İlçesi Bahçelievler mahallesinde edinilen bilgilere göre Semih G. Yönetimindeki bir kamyon ile 19 yaşındaki Emre Karaca’nın kullandığı motosiklet feci bir şekilde çarpıştı. Yaşanan kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki genç çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bafra’da hastaneye kaldırıldı buradaki tedavisinin ardında Samsun Eğitim Araştırma hastanesine sevk edildi. Hastanede acil tedavi altına alından Emre Karaca adlı genç çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayat savaşını kaybederek yaşama gözlerini yumdu.

Öte yandan kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.