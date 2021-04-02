Genç Türkçe öğretmeni Emine Bora kansere yenik düştü

Zonguldak Çaycuma İlçesinde bulunan Nihat Kantarcı Anadolu Lisesinde Beden Eğitimii olarak görev yapan Coşkun Bora'nın eşi olan ve Mimar Sinan Ortaokulunda çalışan 47 yaşındaki Türkçe Öğretmeni Emine Bora bir süredir tedavi gördüğühastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, genç öğretmenin ailesine ve eğitim camiasına baş sağlığı dileyerek, sabır diledi. Öğrencilerini, çalışma arkadaşlarını ailesini yasa boğan olayda öğretmenin kaybı eğitim camiasını ağlattı.