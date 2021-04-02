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Genç Türkçe öğretmeni Emine Bora kansere yenik düştü

Zonguldak İlinin Çaycuma ilçesinde görevini sürdüren genç Türkçe öğretmeni Emine Bora, kanser ile olan savaşını kaybederek yaşama veda etti.

02 Nisan 2021 Cuma 20:40
Genç Türkçe öğretmeni Emine Bora kansere yenik düştü
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Zonguldak Çaycuma İlçesinde bulunan Nihat Kantarcı Anadolu Lisesinde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Coşkun Bora'nın eşi olan ve  Mimar Sinan Ortaokulunda çalışan 47 yaşındaki Türkçe Öğretmeni Emine Bora bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, genç öğretmenin ailesine ve eğitim camiasına baş sağlığı dileyerek,  sabır diledi. Öğrencilerini, çalışma arkadaşlarını ailesini yasa boğan olayda öğretmenin kaybı eğitim camiasını ağlattı.



Son Güncelleme: 02.04.2021 20:40
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Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenKanser
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