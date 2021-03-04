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Genç Rabia'nın şüpheli ölümü

İstanbul Sultanbeyli ilçesinde yaşanan olayda 23 yaşındaki Rabia Tanrıvermiş isimli genç anne ve babasının kavga etmesi sonucu bir anda kriz geçirip kendini balkondan aşağıya atarak hayatını kaybetti. Olayı şüpheli bulan polis soruşturma başlattı.

04 Mart 2021 Perşembe 13:13
Genç Rabia'nın şüpheli ölümü
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23 yaşındaki genç bir kızın hayatını kaybettiği olay İstanbul Sultanbeyli ilçesinde yaşandı.

Gelen haberlere göre, Tanrıvermiş ,ailesinin kızları olan 23 yaşındaki Rabia Tanrıvermiş, anne ve babasının devamlı tartışma ve kavga etmesi sonucu bunalıma girmiş ve psikolojik sorunlar yaşıyordu. Dün gece anne ve baba yine evde bilinmeye nedenle tartıştı ve aralarında kavga çıktı. İddialara göre baba, anneyi kemer ile dövdü bunu gören 23 yaşındaki Rabia Tanrıvermiş, bir anda kriz geçirdi ve kendini evlerinin balkonundan aşağıya attı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yere çakılan genç kızı gören komşuları durumu hemen polis ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Rabia Tanrıvermiş'i hemen hastaneye kaldırdı ancak talihsiz kız tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olayı gören mahallelinin, anne ve babanın kendini yere atan kızlarının başında da kavga ettiğini polise söylemesiyle birlikte polis olayla ilgili olara inceleme başattı.

Polis olayın meydana geldiği binanın önünde ve sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri genç kızın düştüğü yerde ve beşinci kattaki evde detaylı inceleme yaptı. 

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Anne ve baba ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:13
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Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliIntiharCinayet
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