İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Genç kızın feci ölümü! 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız ağaca asılı halde bulundu

Zonguldak Alaplı'da yaşayan evden tarlaya gidiyorum diyerek çıkan 20 yaşındaki B.U isimli genç kız ağaca asılı halde köylü tarafından bulundu.

22 Ekim 2020 Perşembe 00:48
Genç kızın feci ölümü! 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız ağaca asılı halde bulundu
Takip Et:

Üzücü olay bugün Zonguldak Alaplı'da meydana geldi.

Gelen son dakika haberine göre ilçede yaşayan 20 yaşında ki B.U isimli genç kız bugün evden 'Tarlaya gidiyorum' diyerek çıktı. Genç kız akşam saatleride eve dönmeyince durumdan şüphelenen aile ve köylü genç kızı civarda aramaya başladı.


Bir süre aranan genç kız, köye yaklaşık 3 km uzaklıkta bir alanda ağaca asılı bir halde köylüler tarafından bulundu.

Genç kızın asılı halde bulunduğunu duyan köylü olay yerine akın etti. Ekiplere haber verilmesiyle birlikte olay yerine güvenlik ve 112 sağlık ekipleri intikal etti.

Talihsiz kızın cenazesi cumhuriyet savcısının da incelemesinden sonra ambulans ile otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 22.10.2020 00:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakIntiharAğaca Asılı Olarak Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Altay, koronavirüse yakalandı
Çılgın Sayısal Loto 21 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu!
Çılgın Sayısal Loto 21 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu!
BİM marketler 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM marketler 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın yakalandı
Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın yakalandı
Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, 'Bizi nasıl buldunuz'
Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, 'Bizi nasıl buldunuz'
Koronavirüs testi pozitif çıktı, dayısının HES kodu ile seyahate çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıktı, dayısının HES kodu ile seyahate çıktı

Popüler Haberler

Andorra'da asgari ücret ne kadardır? Andorra yaşam şartları ve market fiyatları 2020
Türk Telekom’dan müşterilerine özel bedava internet kampanyası!
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 22 Ekim 2020 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 22 Ekim 2020 Perşembe
E devlet findeks kredi notu öğrenme işlemleri
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı, hangi ödüllere sahip oldu?
Altın ne kadar oldu? 22 Ekim 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 22 Ekim 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 22 Ekim 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 22 Ekim 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 22 Ekim 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Elimi Bırakma dizisi yeni sezon başlama tarihi belli oldu mu? Dizi ne zaman başlayacak?
Netflix The Old Guard ne zaman yayınlanacak? Film fragmanı ve yayın tarihi belli oldu!
Sen Çal Kapımı Aydan Bolat kimdir? Gerçek adı nedir? Neslihan Yeldan rol aldığı yapımlar ve diziler
Emanet Seher kimdir? Sıla Türkoğlu Sevgilisi, Yaşı, Boyu
Kanalların yayın akışları 5 Şubat Çarşamba TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 22 Ekim 2020 Perşembe
A101'de satılan Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici nasıl, alınır mı?
SGK kök hücre tedavilerini kapsamakta mıdır? Kök hücre hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
Sadakatsiz dizisi hangi hastanede çekiliyor? Asya ne doktoru?
Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri ve kullanıcı yorumları
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.