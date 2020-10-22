Genç kızın feci ölümü! 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız ağaca asılı halde bulundu

Üzücü olay bugün Zonguldak Alaplı'da meydana geldi.

Gelen son dakika haberine göre ilçede yaşayan 20 yaşında ki B.U isimli genç kız bugün evden 'Tarlaya gidiyorum' diyerek çıktı. Genç kız akşam saatleride eve dönmeyince durumdan şüphelenen aile ve köylü genç kızı civarda aramaya başladı.

Bir süre aranan genç kız, köye yaklaşık 3 km uzaklıkta bir alanda ağaca asılı bir halde köylüler tarafından bulundu.

Genç kızın asılı halde bulunduğunu duyan köylü olay yerine akın etti. Ekiplere haber verilmesiyle birlikte olay yerine güvenlik ve 112 sağlık ekipleri intikal etti.

Talihsiz kızın cenazesi cumhuriyet savcısının da incelemesinden sonra ambulans ile otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.