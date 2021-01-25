İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Genç kadına eski sevgili dehşeti! Olay intihara kadar sürükledi

Konuşma isteği için eski sevgilisinin yanına giden genç kadını hayatının şokunu yaşadı. genç kadın eski sevgilisi tarafından önce darp edildi, daha sonra da banyoya kilitlendi. Aç susuz iki gün geçiren kadın yaşadıklarını kaldıramayıp intihara kalkıştı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 11:38
Genç kadına eski sevgili dehşeti! Olay intihara kadar sürükledi
Takip Et:

Erdıana A. (31) isimli bir genç kadın bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Feyzullah U.'nun tekrar konuşma teklifini kabul etti ve eski sevgilisinin evine gitti. Eve gittiğinde genç kadın ile eski sevgilisi tartışmaya başladılar ve Erdıana A., Feyzullah U. tarafından darp edildi. Erıana A.'nın telefonu duvara fırlatarak kıran öfkeli sevgili genç kadını banyoya kilitledi.

Telefonu olmadığı için kimseden yardım isteyemeyen genç kadın burada iki gün aç ve susuz kaldı. İkinci günün sonunda Feyzullah U., yemek vermek için genç kadını banyodan çıkardı. genç kadının tepkileri üzerine tekrar kadına darp uygulayan Feyzullah U., bu kez de birlikte olmak için genç kadını zorladı. Ertesi gün bir yolunu bularak evden kaçan Erıana A., yaşadığı o anları atlamadı. Yaşadığı olaydan çok etkilenen genç kadın arkadaşına bir mektup yazsı ve daha sonra intihara kalkıştı.

Genç kadının arkadaşı intihar mektubunu alır almaz olayı polise bildirirken genç kadının bulunduğu adres belirlendi ve Erdıana A.'nın intiharı engellendi. Adresi tespit edilen Feyzullah U. ise polis tarafından gözaltına alınırken, ifadesi alınan Feyzullah U. hakkında öne sürülen bütün suçlamaları reddetti.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise Feyzullah U., hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla 26 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Feyzullah U.'nun mahkemesi ilerleyen günlerde görülecek.



Son Güncelleme: 25.01.2021 11:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eski SevgiliDarpIntiharTuzak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta korkunç son! Genç kız, otelin 8'inci katından aşağı düştü
Esenyurt'ta korkunç son! Genç kız, otelin 8'inci katından aşağı düştü
Ordu'da korkutan yangın! Mahalleli yangını söndürdü
Ordu'da korkutan yangın! Mahalleli yangını söndürdü
Komşular arasında 'bebek sesi' tartışması kanlı bitti! 4 yaralı
Komşular arasında 'bebek sesi' tartışması kanlı bitti! 4 yaralı
Antalya'da kaçak kazıya suçüstü baskın!
Antalya'da kaçak kazıya suçüstü baskın!
Evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü
Evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü
Antalya'da kiracı dehşeti! Evi yakıp, kapısına not bıraktı!
Antalya'da kiracı dehşeti! Evi yakıp, kapısına not bıraktı!

Popüler Haberler

KOSGEB kredisi kimlere verilir? KOSGEB desteği için gerekli belgeler nelerdir?
Borç transfer işlemi nedir? Hangi bankalar borç transfer ve kapatma kredisi verir?
Prim borcu olan kişilere emeklilik kredisi verilecek
Masumlar Apartmanı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2021
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yeri ve mekanları
Genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği verilecek
Engelli raporuyla nasıl erken emekli olunur? 2021 Erken emeklilik şartları
En Şık Benim başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu
İyi bir kış temizliği için 8 yararlı bilgi
8 kamu ve özel banka konut kredisi faiz oranlarında indirime gitti
8 bin bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı yazılı sınavında hangi sorular sorulacak?
Kredi Kartı aidatı alınması yasal mı? Kredi kartı aidatı ödemesi geri iade edilir mi?
Hazine ve Maliye Bakanlığı memur alımı gerçekleştirecek! 7 Aralık Pazartesi günü başvurular başlıyor! Başvuru şartları
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2021 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Ziraat bankası koyun kredisi şartları 2021
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Zabıtalık başvurusu nasıl yapılır? 2021 Zabıtaların çalışma saatleri
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2021
SGK ilişiksiz belgesi nasıl alınır? SGK ilişiksizlik belgesi online başvuru işlemleri ve SGK ilişiksiz belgesi yönetmeliği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.