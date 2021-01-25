Genç kadına eski sevgili dehşeti! Olay intihara kadar sürükledi

Erdıana A. (31) isimli bir genç kadın bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Feyzullah U.'nun tekrar konuşma teklifini kabul etti ve eski sevgilisinin evine gitti. Eve gittiğinde genç kadın ile eski sevgilisi tartışmaya başladılar ve Erdıana A., Feyzullah U. tarafından darp edildi. Erıana A.'nın telefonu duvara fırlatarak kıran öfkeli sevgili genç kadını banyoya kilitledi.

Telefonu olmadığı için kimseden yardım isteyemeyen genç kadın burada iki gün aç ve susuz kaldı. İkinci günün sonunda Feyzullah U., yemek vermek için genç kadını banyodan çıkardı. genç kadının tepkileri üzerine tekrar kadına darp uygulayan Feyzullah U., bu kez de birlikte olmak için genç kadını zorladı. Ertesi gün bir yolunu bularak evden kaçan Erıana A., yaşadığı o anları atlamadı. Yaşadığı olaydan çok etkilenen genç kadın arkadaşına bir mektup yazsı ve daha sonraa kalkıştı.

Genç kadının arkadaşı intihar mektubunu alır almaz olayı polise bildirirken genç kadının bulunduğu adres belirlendi ve Erdıana A.'nın intiharı engellendi. Adresi tespit edilen Feyzullah U. ise polis tarafından gözaltına alınırken, ifadesi alınan Feyzullah U. hakkında öne sürülen bütün suçlamaları reddetti.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise Feyzullah U., hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla 26 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Feyzullah U.'nun mahkemesi ilerleyen günlerde görülecek.