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Genç kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu

Ankara Altındağ'da bir apartman dairesinde tek başına yaşamını sürdüren 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal isimli genç kadın başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:11
Genç kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu
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Olay geçtiğimiz akşam Ankara Altındağ'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Ankara Altındağ'da bir apartman dairesinde kiracı olarak yaşamını sürdüren 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal'dan haber alınmaması ve kaldığı daireden kötü kokuların gelmesi sonucu durumu hemen polise ihbar etti. 

Polis ekipleri ve 112 sağlık personeli kısa süre içinde eve ulaştı. Ancak kapının açılmamasıyla birlikte ekipler çilingir yardımıyla içeriye girdi. Yapılan aramada 27 yaşındaki Tuğçe Ünsal'ın cansız bedeni evin içinde bulundu.

Yapılan olay yeri incelemesinden genç kadının bir kaç gün önce silahla tek el ateş edilerek başından vurulduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin evde yapmış olduğu aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında otopsi için morga kaldırılırken, polis komşuların bilgisine başvurdu.

Öte yandan, Ünsal'ın uyuşturucu ve sahte para bulundurmaktan 11 suç kaydının olduğu ve geçen yıl eski eşiyle üzerlerinde 4 gram eroinle yakalandıkları öğrenildi.

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:11
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Anahtar Kelimeler:
CinayetAnkara
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