Genç kadın elinde bıçakla terör estirdi

Aydın Söke'de bir mahallede yaşayan ve psikolojik problemleri olduğu ileri sürülen genç bir kadın, kriz geçirerek ilk önce önüne çıkan ve yolda bir kadınla konuşan adama elindeki bıçak ile saldırdı. Saldırının etkisiyle yere yığılan adamı darp eden kadın daha sonra karşısına çıkan ve park halinde duran özel bir aracın sileceklerini kopartarak, araca vurmaya başladı.

Darp edilen adam şans eseri yaralanmadı. Olay yerinde bulunan bir başka kadın müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Etrafa saldıran kadının birkaç saat öncede yoldan geçen iki motosikletliye saldırdığı ortaya çıktı. Yaşanan olay kameralar tarafından anbean kaydedilirken emniyet ekipleri kadının yakalanması için çalışma başlattı.