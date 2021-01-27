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Genç kadın elinde bıçakla terör estirdi

Aydın’ın Söke'de psikolojik problemleri olduğu öne sürülen bir genç kadın etrafa saldırdı .Genç kadın, yoldan geçen bir adama bıçakla saldırarak adamı darp etti. Daha sonra bir otomobile zarar verdi. Dehşet saçan olay kameralar tarafından kaydedildi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 12:39
Genç kadın elinde bıçakla terör estirdi
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Aydın Söke'de bir mahallede yaşayan ve  psikolojik problemleri olduğu ileri sürülen genç bir kadın, kriz geçirerek ilk önce önüne çıkan ve  yolda bir kadınla konuşan adama elindeki bıçak ile saldırdı. Saldırının etkisiyle yere yığılan adamı darp eden kadın daha sonra karşısına çıkan ve park halinde duran özel bir aracın  sileceklerini kopartarak, araca vurmaya başladı.

Darp edilen adam şans eseri yaralanmadı. Olay yerinde bulunan bir başka kadın müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Etrafa saldıran kadının birkaç saat öncede yoldan geçen iki motosikletliye saldırdığı ortaya çıktı. Yaşanan olay kameralar tarafından anbean kaydedilirken emniyet ekipleri kadının yakalanması için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 27.01.2021 12:39
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Anahtar Kelimeler:
AydınDarpKadın
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