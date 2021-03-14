Genç çift banyoda ölü bulundu!

Genç çiftin yaşamını yitirdiği acı olay İzmir Bonova ilçesinde yaşandı.

36 yaşındaki Volkan Atılgan ve eşi 30 yaşındaki Sevim Atılgan, Volkan Atılgan'ın annesi Pervin Atılgan'ın ameliyat gerçimesi sebebiyle bir süredir onun evinde kalıp annelerine yardım ediyorlardı.

Akşam saatlerinde Volkan Atılgan ve eşi banyoya girdi , ancak genç çift uzun süre banyodan çıkmayınca anne Pervin Atılgan durumdan şüphelendi ve banyonun kapısını zorlayarak içeriye girdi ve oğlu ile gelininin hareketsizce yattığını gördü.

Anne hemen durumu 112 sağlık personeline ihbar etti. Sağlık ekipleri kısa süre içinde olay yerine geldi ve yapılan incelemede gençi çiftin hayatını kaybettiği tespit etti.

Yapılan inceleme sonrasında genç çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otopsi sonrasında çiftin ölüm sebebi netleşecek.

Öte yandan genç çiftin acı haberini alan yakınlarıo hastanede sinir krizi geçirdi.ilk incelemelerde genç çiftin banyoda bulunan tüplü şofbenden zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.