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Genç acil tıp uzmanı doktor hayatını kaybetti

Isparta’da seyir halindeki aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden doktor İhsan Ulusoy aracının takla atmasıyla hayatını kaybetti. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından kaybedildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 01:13
Genç acil tıp uzmanı doktor hayatını kaybetti
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Isparta’da akşamüstü gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Isparta-Afyonkarahisar yolunun Keçiborlu mevkiinde Kütahya’da Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil tıp uzmanı olarak çalışan doktor İhsan Ulusoy yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tabelaya çarptı daha sonra şarampole yuvarlandı. Takla atarak duran otomobil içerisindeki genç doktor olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın çevre vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine üzerine olay yerine gelen jandarma sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede genç doktorun hayatını kaybettiğinin belirledi. Yaşanan talihsiz kaza sonrasında İhsan Ulusoy’un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Talihsiz kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Öte yandan yaşanan o feci  kaza anları bölgede bulunan bir işyerinin  güvenlik kameralarına anbean yansırken görüntülerde otomobilin bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tabelaya çarptığı ve daha sonra takla atarak şarampole düştüğü anlar yer alıyor.



Son Güncelleme: 14.04.2021 01:13
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Anahtar Kelimeler:
KazaGenç Doktor
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