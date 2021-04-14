Genç acil tıp uzmanı doktor hayatını kaybetti

Isparta’da akşamüstü gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Isparta-Afyonkarahisar yolunun Keçiborlu mevkiinde Kütahya’da Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil tıp uzmanı olarak çalışan doktor İhsan Ulusoy yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tabelaya çarptı daha sonra şarampole yuvarlandı. Takla atarak duran otomobil içerisindeki genç doktor olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın çevre vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine üzerine olay yerine gelen jandarma sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede genç doktorun hayatını kaybettiğinin belirledi. Yaşanan talihsiz kaza sonrasında İhsan Ulusoy’un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Talihsiz kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Öte yandan yaşanan o feci kaza anları bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken görüntülerde otomobilin bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tabelaya çarptığı ve daha sonra takla atarak şarampole düştüğü anlar yer alıyor.