Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta olacak? Geminid meteor yağmuru olayı saati

Geminid Meteor Yağmuru Ne Zaman Olacak? Türkiye’den İzlenebilecek Mi?

Bir yıl içerisinde pek çok olayla karşılaşmaktayız. Bu olaylardan gökyüzü ile ilgili olanları oldukça ilgi çekmektedir. İnsanların her gün gördüğü şeyler dışında izleyecek bir şey bulmaları oldukça heyecan verici gelmektedir. Gökyüzü hakkında bilinen verilerin az sayıda olması ve büyüleyici olması bu olayları özel kılmaktadır. Bu olaylardan biri olan geminid meteor yağmuru isimli bir olay vardır. Bu konu hakkında merak edilen pek çok şey olmakla birlikte insanlar “Görebilecek miyiz?” diye de merak içindeler.

Bu meteor yağmurunu bekleyen insanlar, 2020 yılının sonunda olacak olan bu gökyüzü olayının olacağı zamanı merak etmeye başladı. Geri sayım için gün saymaya hazır olan vatandaşlar için heyecanlı bekleyişin ne kadar daha süreceği söz konusu.

Meteor yağmuru nedir?

Meteor yağmuru bir doğa olayıdır. Dünyanın atmosferine çarpan meteorların sayı olarak oldukça artması ile oluşan bir olaydır. Bu olaya yılda birkaç kez rastlamaktayız. Dünya’nın, uzaydaki göktaşlarının arasından geçmesi ile birlikte izlenip görülebilecek bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu meteor yağmurlarının arasında, ağustos aylarında kendini gösteren biri vardır. İsmi Perseid yağmuru. Perseid de bir meteordur ve Swift-Tuttle isimli kuyruklu yıldızın küçük bir parçasıdır.

En bilinenlerden biri olan Halley kuyruklu yıldızı ise Eta Aquarid ve Orionid yağmuruna neden olmaktadır.

Sırada bu yağmurlardan biri olan Geminid meteor yağmuru var.

Geminid Yağmuru Ne Zaman?

Toplum arasında yıldız kayması ismiyle bilinen ve izlemesi keyif veren bu meteor yağmurlarından en etkin olanı İkizler göktaşı yağmurunu, 3200 Phaethon kuyruklu yıldızı oluşturmaktadır.

İngiltere’de yaşayan Greenwich Kraliyet Gözlemevi’nden gökbilimci Patricia Skelton tarafından şu açıklamalar yapıldı.

“Çoğu göktaşı yağmuru, Dünya’nın kuyruklu yıldızlardan geriye kalan parçaların arasından geçtiği sırada olmaktadır. Fakat Geminids göktaşı yağmuru diğerlerinden farklıdır. Bu olay temelinde, Dünya Güneş’in etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, 3200 Phaethon isimli küçük gezegenden saçılan parçaların arasından geçmesi söz konusudur.”

Saat Kaçta Başlayacak?

Bu meteor yağmurunun 4 Aralık 2020 ile 17 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceği söyleniyor. Yağmur sırasında düşecek olan meteorların sayısının 50’den fazla olacağı ve atmosferin içerisine 71 km hızla girecekleri görülmektedir. Bu meteor yağmurunu izleyebilmek için en uygun günün 13 Aralık olduğu belirtilmiştir çünkü en sık taşın düştüğü gün bu gün olacaktır.

Türkiye’den İzleyebilecek Miyiz?

Meteor yağmurunun en sık gerçekleşeceği gün olarak verilen aralık ayının 13’ünü 14’üne bağlayan gece olduğu söylenmişti. O gece oldukça açık olan gökyüzü, yeterince karanlık olan yerlerden izlenebilecektir. Türkiye’de ise gökyüzünün açık olduğu yerlerde, akşam vakitlerinde bu görsel şölene şahit olmak isteyen vatandaşlar izleyebilme imkanını elde edeceklerdir.