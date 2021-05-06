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Gemi kaptanları nikah kıyabilir mi, nasıl kıyabilir?

Çoğu filmde karşılaştığımız sahnelerden biri de gemide nikah kıyılmasıdır. İnsanlar, gemi kaptanlarının nikah kıyıp kıyamadığını araştırmaktadır. Gemi kaptanları gerçekten nikah kıyabilir mi? Diğer araştırılan soru ise, gemi kaptanları nikah kıyabiliyorsa nasıl kıyabiliyor? Bu haberimizde gemi kaptanlarının nikah kıyıp kıyamayacağı hakkında merak edilenleri derledik. İşte gemi kaptanlarının nikah kıyma yetkisinin olup olmaması hakkında detaylar...

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:31
Gemi kaptanları nikah kıyabilir mi, nasıl kıyabilir?
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Denize açılan kişiler, denizde evlenme kararı aldığında gemideki kaptan nikahlarını kıyabilmektedir. Gemi toprak parçası sayıldığından dolayı geminin kaptanı o toprak parçasının en yetkili ismi sayılmaktadır. Bu durumu gemi kaptanı geminin junaline yazmalıdır. Daha sonra ilgili kurumlarına junaldeki yazıyla başvurup resmi nikah haline çevrilmektedir.

Bu işlem uluslararası sularda geçerli sayılmaktadır. Geminin birinci kaptanı çiftin nikahını kıyar ve junale detaylı bilgileri yazar. Evlenen kişilere bir sertifika verilmektedir. Yanaşılan ilk limadan ilgili kuruma gidilerek nikah resmi kayıtlara geçirilir ve çifte evlilik cüzdanı verilir. Nüfus memurluğuna başvurmanın süresi 1 ay olarak belirlenmiştir.




Son Güncelleme: 06.05.2021 16:31
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Gemi Kaptanları Nikah Kıyabilir Mi?Gemi Kaptanı Nasıl Nikah Kıyar?
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