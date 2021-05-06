Gemi kaptanları nikah kıyabilir mi, nasıl kıyabilir?

Denize açılan kişiler, denizde evlenme kararı aldığında gemideki kaptan nikahlarını kıyabilmektedir. Gemi toprak parçası sayıldığından dolayı geminin kaptanı o toprak parçasının en yetkili ismi sayılmaktadır. Bu durumu gemi kaptanı geminin junaline yazmalıdır. Daha sonra ilgili kurumlarına junaldeki yazıyla başvurup resmi nikah haline çevrilmektedir.

Bu işlem uluslararası sularda geçerli sayılmaktadır. Geminin birinci kaptanı çiftin nikahını kıyar ve junale detaylı bilgileri yazar. Evlenen kişilere bir sertifika verilmektedir. Yanaşılan ilk limadan ilgili kuruma gidilerek nikah resmi kayıtlara geçirilir ve çifte evlilik cüzdanı verilir. Nüfus memurluğuna başvurmanın süresi 1 ay olarak belirlenmiştir.