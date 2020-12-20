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Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği nasıl olunur, şartları ve çalışma koşulları

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği son yılların en dikkat çeken mesleklerinden biri oldu. Bu mesleği yapmak isteyenler gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi nedir, nasıl olunur ve ne iş yapar sorularını araştırıyor

20 Aralık 2020 Pazar 01:05
Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği nasıl olunur, şartları ve çalışma koşulları
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Gemi inşaatı mühendisliği son yılların en çok merak edilen mesleklerinden biri oldu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok meslek dalı ortaya çıkarken, birçok meslek dalında da yenilikler yaşanmaya başladı. Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği de son yıllarda gelişen teknolojiyle en öne çıkan mesleklerden biri oldu.

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği geminin makine sistemi, üretilmesi, sorunsuz çalışması ve bu konularda yeni fikirler üretilmesi alanlarında görev yapar. Genel olarak gemi mühendisleri su üzerinde yüzen her türlü taşıtla ilgili çalışma yapabilir. Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendislerinin görevleri genel olarak şu şekildedir;

  • İnşası, onarımı veya restorasyonu yapılacak deniz ulaşım araçları için planlamalar, tasarımlar yapmak
  • Deniz ulaşım taşıtlarının inşasına ve işletilmesine ek olarak deniz ulaşım araçları makinelerinin ve yardımcı makinelerinin tasarlanmasını sağlamak
  • İnşası yapılacak deniz ulaşım taşıtında kullanılacak olan tüm teçhizat ve malzemenin seçimini yapmak, gerekli mühendislik hesaplamalarında bulunmak
  • Bağlı bulunan kurum ve kuruluşun talepler doğrultusunda tasarım ve proje üretmektir.

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi diğer tüm mühendisliklerde olduğu gibi üniversite eğitimi alarak olunur. Bu bölümün olduğu üniversitelerde alınacak eğitimlerin ardından göre yapılabilir. Lisans mezunu mühendisler özel şirketlerde çalışabilir. Ancak kamuda çalışabilmek için KPSS puanı alınması gerekmektedir.

KPSS sınavından istenen puanın alınmasının ardından alım açan kamu kurumlarına başvuru yapılmaktadır.

Çalışma şartları ve saatleri

Bu mesleği yapacak olan kişilerin bilmesi gereken en önemli şey diğer mühendislik alanlarına göre daha zor olduğudur. Proje üretmek, inşa sürecinde bulunmak, bakım ve onarım dönemleri, işin en zor bölümleridir.

Mesai saatleri hakkında ise net bir bilgi yoktur. Özel sektör veya kamu fark etmeksizin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği diğer mühendisliklere göre daha zordur.



Son Güncelleme: 20.12.2020 01:05
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Anahtar Kelimeler:
GemiMühendis
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