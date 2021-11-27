Gemi döşemecisi, bakıma alınmış olan gemilerde eskimiş, deforme olmuş, branda, cihaz örtüleri, koltuk, kanepe, yatak gibi mobilyaların kumaş, deri ve dolgu malzemeleri değiştiren ve tamir eden kişidir.

Gemi döşemecisi maaşları ne kadardır?

Gemi döşemecilerin aylık aldıkları maaş ortalama 3300 TL. Bu kişilerin minimum aldıkları ücret 2826 TL olurken, maksimum 3900 TL alırlar.

Gemi döşemecisi olmak isteyenlerin eğitim durumu ne olmalı?

Bu işi yapmayı isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor.

Gemi döşemecisi ne iş yapıyor?

Gemi döşemecisi;

- Yenileme ya da tamirat için gereken malzemenin listesini çıkararak, malzemeleri alır ya da ladırır,

- Gemide yer alan branda ile mevcut cihaz örtülerini kontrol ederek yırtık ya da sökük olanların tamirini yapar,

- Gemi yataklarını kontrol ederek, yüzü eskiyenlerin yerini yenisini yapar,

- Gemilerin pano döşemelerinden eskiyenleri yenileri ile değiştirir,

- Yıpranan ve değiştirilmesi gereken döşemelerin iskeletine, yay, kolon, dolgu gereçleri ile yüz kaplama gereçlerini takarak, düzenler ve bağlar,

- Sandalye, koltuk ve kanepe minderlerinin altına kanava ya da lastik kolon bantlar gerip tamir eder,

- Kaplanacak eşyanın ölçülerini alarak, döşemenin kumaşlarını istenen şekle göre keserek, diker ve eşyanın üzerine geçirir,

- Döşemelik kumaşları örtülecek bölümler üstünde gerer, çiviler, diker ya da yapıştırır,

- Eskiyen mobilya döşemelerinin onarımını yapar,

- Mobilya üstünde kullanılacak şekilde yastık ile minder yapar,

- Döşeme işini bitirdikten sonra kontrol eder,

- Kullandığı makine, araç ve gereçlerin bakım işlerini yapar

Gemi döşemecisi meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışan kişiler

Meslek alt ana grubu nedir?

Gıda işleme, ağaç işleri, giyim eşyası ile diğer sanatkarlar ve alakalı işlerde çalışan kişiler

Meslek grubu nedir?

Tekstil ve giyim eşyasıyla alakalı işlerde çalışan kişiler

Meslek birim grubu nedir?

Döşemeciler ve ilgili işlerde çalışan kişiler

Gemi döşemecisi meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğüne göre gemi döşemeciliği meslek kodu 7534.06'dır.