İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Gemi döşemecisi maaşları ne kadardır?

Gemi döşemecisi, bakıma alınmış olan gemilerde eskimiş, deforme olmuş, branda, cihaz örtüleri, koltuk, kanepe, yatak gibi mobilyaların kumaş, deri ve dolgu malzemeleri değiştiren ve tamir eden kişidir. Peki, gemi döşemecisi maaşları ne kadardır? İşte detaylar...

27 Kasım 2021 Cumartesi 02:02
Gemi döşemecisi maaşları ne kadardır?
Takip Et:

Gemi döşemecisi, bakıma alınmış olan gemilerde eskimiş, deforme olmuş, branda, cihaz örtüleri, koltuk, kanepe, yatak gibi mobilyaların kumaş, deri ve dolgu malzemeleri değiştiren ve tamir eden kişidir. 

Gemi döşemecisi maaşları ne kadardır?

Gemi döşemecilerin aylık aldıkları maaş ortalama 3300 TL. Bu kişilerin minimum aldıkları ücret 2826 TL olurken, maksimum 3900 TL alırlar.

Gemi döşemecisi olmak isteyenlerin eğitim durumu ne olmalı?

Bu işi yapmayı isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor.

Gemi döşemecisi ne iş yapıyor?

Gemi döşemecisi;

- Yenileme ya da tamirat için gereken malzemenin listesini çıkararak, malzemeleri alır ya da ladırır,

- Gemide yer alan branda ile mevcut cihaz örtülerini kontrol ederek yırtık ya da sökük olanların tamirini yapar,

- Gemi yataklarını kontrol ederek, yüzü eskiyenlerin yerini yenisini yapar,

- Gemilerin pano döşemelerinden eskiyenleri yenileri ile değiştirir,

- Yıpranan ve değiştirilmesi gereken döşemelerin iskeletine, yay, kolon, dolgu gereçleri ile yüz kaplama gereçlerini takarak, düzenler ve bağlar,

- Sandalye, koltuk ve kanepe minderlerinin altına kanava ya da lastik kolon bantlar gerip tamir eder,

- Kaplanacak eşyanın ölçülerini alarak, döşemenin kumaşlarını istenen şekle göre keserek, diker ve eşyanın üzerine geçirir,

- Döşemelik kumaşları örtülecek bölümler üstünde gerer, çiviler, diker ya da yapıştırır,

- Eskiyen mobilya döşemelerinin onarımını yapar,

- Mobilya üstünde kullanılacak şekilde yastık ile minder yapar,

- Döşeme işini bitirdikten sonra kontrol eder,

- Kullandığı makine, araç ve gereçlerin bakım işlerini yapar

Gemi döşemecisi meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışan kişiler

Meslek alt ana grubu nedir?

Gıda işleme, ağaç işleri, giyim eşyası ile diğer sanatkarlar ve alakalı işlerde çalışan kişiler

Meslek grubu nedir?

Tekstil ve giyim eşyasıyla alakalı işlerde çalışan kişiler

Meslek birim grubu nedir?

Döşemeciler ve ilgili işlerde çalışan kişiler

Gemi döşemecisi meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğüne göre gemi döşemeciliği meslek kodu 7534.06'dır.


Son Güncelleme: 27.11.2021 02:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gemi Döşemecisi Maaşları Ne KadarGemi Döşemecisi Ne Iş Yapar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılı asansör görevlisi ne kadar maaş alıyor?
2021 yılı asansör görevlisi ne kadar maaş alıyor?
Pişmaniye imalat işçisi maaşları ve iş ilanları
Pişmaniye imalat işçisi maaşları ve iş ilanları
Emlakçılar ne kadar maaş kazanmaktadır? 2021 emlakçı maaşları
Emlakçılar ne kadar maaş kazanmaktadır? 2021 emlakçı maaşları
Hizmetçi maaşları ne kadar? 2021 yılında hizmetçi maaşları ne kadar oldu?
Hizmetçi maaşları ne kadar? 2021 yılında hizmetçi maaşları ne kadar oldu?
Lahmacun ustası ne kadar maaş alıyor? Lahmacun ustalarının maaşı şaşkınlık yarattı
Lahmacun ustası ne kadar maaş alıyor? Lahmacun ustalarının maaşı şaşkınlık yarattı
Rüyada görülen mezar nasıl yorumlanır ?
Rüyada görülen mezar nasıl yorumlanır ?

Popüler Haberler

Gemi döşemecisi maaşları ne kadardır?
2021 yılı asansör görevlisi ne kadar maaş alıyor?
Pişmaniye imalat işçisi maaşları ve iş ilanları
Nöbetçi Noter 28 Kasım 2021 Pazar açık noterler listesi - 28 Kasım 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 27 Kasım 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
27 Kasım 2021 Cumartesi itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Emlakçılar ne kadar maaş kazanmaktadır? 2021 emlakçı maaşları
Hizmetçi maaşları ne kadar? 2021 yılında hizmetçi maaşları ne kadar oldu?
Lahmacun ustası ne kadar maaş alıyor? Lahmacun ustalarının maaşı şaşkınlık yarattı
Rüyada görülen mezar nasıl yorumlanır ?
SGK ilişiksizlik belgesi almak için gerekli evraklar nedir? SGK ilişiksizlik belgesi nereden alınır?
Erkek berberi maaşı ne kadar? Erkek berberi ne iş yapar?
Fox TV'de 30 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Fox TV 30 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Rüyada taşlı yüzük takmanın anlamı nedir? Rüyada taşlı yüzük takma nasıl yorumlanır?
Garanti Bankası zorunlu BES iptali işlemi nasıl yapılır ve cayma formu nedir?
Döviz büroları faaliyeti için izin başvuru ödemeleri yeniden yenilendi
Bobin-katlama-büküm makine operatörü maaşı ne kadar? Bobin-katlama-büküm makine operatörünün görevleri neler?
Prim eksiği olanlar emekli olamıyor mu? 2021 yılında son durum ne?
2021 yılı kapıdan kapıya satış temsilcisi ne kadar maaş alıyor?
Rüyada yangın rüya tabirlerine göre ne demektir? Rüyada yangın söndürmenin nedir?
Rüyada görülen su neyi ifade ediyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.