Gemi adamı cüzdanı nasıl alınır? 2021 gemi adamı belgesi ve gemi adamı olmak için gereken şartlar nelerdir? Gemici belgesi nasıl alınır, şartlar ve belgeleri neler?

Gemi adamı cüzdanı nasıl alınır?

Türkiye karasuları dışına taşıma yapan araçların memur ve mürettebatına verilen vesikalar başlığını taşıyan 5682 sayılı kanunun 20. Maddesine göre; Türkiye karasuları dışına çıkan Türk gemilerinin T.C vatandaşı olan mürettebatına usulüne uygun olarak T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Liman Müdürlükleri tarafından verilmektedir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafınca onay verilerek daha sonra pasaport yerine geçen bir belge kullanılabilmektedir. 5 yıl boyunca geçerli sayılmaktadır.

Gerekli belgeler nelerdir?

- TC kimlik ve fotokopisi

-4 tane vesikalık fotoğraf

-Başvuru talep formu ( Gemiadamı cüzdanı büro amirliğinden alınabilir?

-STCW belgeleri

-Harç yatırıldığına dair dekont

-Öğrenim belgesi

-Diploma

-Sağlık raporu

- Sicil kaydı

- Parmak izi kaydı

-Askerlik durum belgesi

- İkametgah

Gemi adamı cüzdanı ne işe yaramaktadır?

Resmi denizcilik yapmak için ve belirli görevler için yeterlilik sertifikanızın bulunması gerekmektedir. Gemilerde profesyonel ve amatör olarak görev alan kişiler denizci olarak tanımlanmaktadır. Resmi denizci olabilmek için, denizci cüzdanı ve yeterlilik sertifikasına ihtiyaç vardır. Bu belgeler için ise gemi adamı sağlık raporunuzun olması gerekmektedir.

Gemi adamı belgesi nasıl alınır?

En önemli belgelerden biri sağlık raporu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tc. Vatandaşı olan kişiler, sabıka kaydı bulunmayanlar, uyuşturucu kullanmayanlar, eğitim ve askerlik durumunu belgelemek gibi şartlar aranmaktadır.

Gemi adamı cüzdanı sağlık raporu

Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Gemi Adamları Sağlık Yönergesi’ne uygun olarak, sağlık kurumları tarafından düzenlenmektedir. Özel ve kamu sağlık kurumlarının listelerini liman yetkililerinden elde edebilirsiniz. Hastaneler tam bir aday incelemesine tabi tutulmaktadır. Yapılacak olan muayene de iç hastalıkları, kulak burun boğaz, nöroloji, göz cerrahisi, genel, psikiyatri gibi alanlar yer almaktadır.

Başvuru şartları nelerdir?

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. Bu cüzdanı almak için ilk kez başvuracak olan kişiler, mevcut cüzdanı kaybedenler, son kullanma tarihine göre yenilemek isteyenler ve cüzdanı yıpranmış olanlar ilk önce İl ya da ilçe Nüfus İşleri ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne gitmelidir. Parmak izlerini ve Pasaport Kanunun 22. maddesine göre belirtilen sorgulamalarını yaptırmaları gerekmektedir. Parmak izi tescil belgesi almalı ve Liman Başkanlığına başvurulmalıdır. Sonuçlar yetkililer tarafından değerlendirilmeye alınır.

Liman Başkanlık adresleri

Denizcilik Müsteşarlığına bağlı olan ve gemiadamı cüzdanı düzenlemeye yetkili olan 7 Bölge Liman Müdürlüğü bulunmaktadır. Bunlar İstanbul, İzmir,İçel,Samsun,Çanakkale, Trabzon ve Antalya’dır.

İstanbul Bölge Müdürlüğüne bağlı 13 Liman Başkanlığı mevcuttur. Bunlar;

İstanbul,

Karadeniz Ereğli,

Tekirdağ,

Kefken,

Silivri,

Enez,

Ambarlı,

Şile,

İzmit,

Tuzla,

Karasu,

Yalova

Zonguldak

Gemi adamı cüzdan yenileme belgeleri nelerdir?

-Başvuru dilekçesi

-Yatırılan harç dekontu

-Tc. Kimlik ve fotokopisi

- Gemi adamı cüzdanı aslı

- 3 tane fotoğraf

-Parmak izi kaydı

Gemi adamı cüzdanı sorgulama işlemi

E-devlet üzerinden bu sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Gemi adamı sağlık raporu sorgulama hizmeti verilmektedir. Bunun yanı sıra gemi adamları elektronik başvuru sistemi de bulunmaktadır.

STCW yenileme belgeleri

-Başvuru dilekçesi

-Harç dekontu

-Tc. Kimlik fotokopisi

-STCW aslı

-Gemi adamı cüzdanı aslı

-Sınav başarı belgesi ( GOSS ya da Kurs)

Harç fiyatları ne kadar?

Zorunlu olan bu belge için önemli bir konuda fiyatıdır. Kurs,konaklama,sınav ücretleri ile yasak yükümlülükler yerine getirilse dahi alınan eğitim belgelenmesi için ayrı bir ücret çıkacaktır. Liman cüzdanı maliyeti için net bir fiyat bulunmamaktadır. Personel ve her sınıf için verilen sertifika farklı olduğu için kesin bir ücret bulunmamaktadır.

Gemici yeterlilik sınavı

Her sene denizci yeterlilik sınavı düzenlenmektedir. Sınavlar bölge müdürlüklerinin olduğu bölgelerde yapılmaktadır. Sınava ilişkin detaylar denizcilik web sitesinde yer almaktadır. Sınav gününden 3 gün önce sınava girilmek istendiği belirtilmelidir. Başvuru için kişilerin beyannameyi doldurmaları ve en yakın liman başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Sınavda başarı sağlayamayan kişilerin belgeleri geri iade edilir.

Maaşları ne kadar?

-Kaptan 7.400 dolar

-2. Kaptan 5.800 dolar

-3. Kaptan 3.600 dolar

-Reis ( fitter,aşçı, lostromo) 2.200 dolar

-Kamarot 1.500 dolar

Maaş miktarları çalışılan firmalara göre farklılık gösterebilmektedir. TL bazında maaşlar farklılık göstermektedir. Gemici olarak görev alan bir kişinin çalıştığı süre zarfında maaşında farklılıklar olabilmektedir.

Gemi adamı kurs ücreti ne kadar?

Piyasada oldukça fazla fiyat bulunmaktadır. Fakat genel olarak 1.500 ve 3.500 TL arasında bu ücretler değişebilmektedir.

Kurslar ne kadar sürmektedir?

Tahmini olarak bir kurs 2-3 ay sürmektedir. Kurslara katılım zorunluluğu bulunmaktadır. Başka bir yerde çalışmak bu sebeple uygun olmamaktadır. Sınavları geçmek için kesinlikle kurslara katılım sağlanmalıdır.